E’ il camion di autospurgo più piccolo al mondo: il gruppo Spaggiari è il primo a dotarsene in Italia

PRATO – Si chiama “Safe Combi” ed è il mezzo di autospurgo più piccolo al mondo. Parliamo di un brevetto internazionale nato dalla collaborazione fra Massimo Durgoni (Altimax di Prato), Ampr degli ingegneri Marco Pascale e Antonio Rosanova (di Nocera Inferiore) e Piaggio che ha portato alla creazione di una macchina ad elevate prestazioni, perfetta in ambito urbano ed extraurbano, che garantisce portata, ingombri ridotti e maneggevolezza. Safe Combi è in grado di aspirare e trasportare rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido e fangoso. Non solo. Può effettuare lo spurgo di pozzi neri e la pulizia idrodinamica di canalizzazioni con getti d’acqua ad alta pressione.

La prima impresa in Italia a dotarsi del camion di spurgo più piccolo al mondo è stata il Gruppo Spaggiari, azienda di Reggio Emilia, fondata nel 1981 da Luciano Spaggiari, e da tempo leader nel settore dei servizi ambientali. La scelta di puntare sul prototipo già operativo e di investire quindi nella sostenibilità ambientale ha portato anche a uno specifico riconoscimento per l’azienda emiliana. Nell’ambito di Ecomondo, l’evento leader nei settori dell’economia green e circolare, tenuto a Rimini la scorsa settimana, il Gruppo Spaggiari ha ricevuto uno specifico premio legato all’innovazione nel settore degli spurgo.

“Operiamo nel settore spurgo da oltre quarant’anni con più di 50 mezzi in forza, – spiega Alessandro Spaggiari, titolare dell’omonima azienda – sentivamo l’esigenza di una macchina di piccole dimensioni, perché negli ultimi anni ci sono stati dei cambiamenti nei borghi e nelle città con la valorizzazione dei centri storici, che ci portano quindi a dovere rispettare dei limiti di portata. Questo ci ha condotto a creare un mezzo innovativo, che possa sopperire alle nostre esigenze, avendo però i requisiti tecnici di potenza, sia d’aspirazione che di lavaggio. E’ importante investire in sostenibilità per il futuro, per il futuro dei nostri figli e perché la tecnologia possa avere un’evoluzione migliorativa di ogni servizio che si va a svolgere”.

Durante Ecomondo c’è stato anche il lancio ufficiale sul mercato di Safe Combi, con una presentazione specifica alla presenza di investitori e addetti ai lavori. Il mezzo ha un sistema di cisterna e serbatoio innovativi. Lo stesso vale per l’impianto d’acqua ad alta pressione e per gli accessori. La stessa Piaggio ha puntato sull’innovativo mezzo, mettendosi a disposizione per fornire ad Altimax e Ampr schede tecniche e informazioni. E il Safe Combi sarà pure inserito nella brochure aziendale.

“Sostenibilità e facilità negli spostamenti sono due elementi sempre più chiave nel settore degli spurgo, – aggiunge Massimo Durgoni, titolare di Altimax e presidente del Consorzio Spurghisti Associati – il brevetto di Safe Combi nasce proprio da queste necessità e dal desiderio di innovare nell’ottica del rispetto dell’ambiente. Un concetto subito recepito dal Gruppo Spaggiari che si conferma un’azienda innovativa capace di guardare al futuro del settore degli spurgo e dei servizi ambientali”.