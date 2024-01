E’ morto Andrea Santoni, era stato presidente del consiglio comunale

SESTO FIORENTINO – E’ deceduto all’eta di 75 anni Andrea Santoni, impegnato nella vita politica di Sesto Fiorentino e profondo conoscitore di Quinto Basso, la zona in cui viveva con la moglie Manola. Andrea Santoni si era occupato attivamente di politica negli anni passati ed era stato il secondo presidente del consiglio comunale di Sesto Fiorentino negli anni dal 1999 al 2004 durante il secondo mandato del sindaco Andrea Barducci. Per anni era stato coordinatore del Centro Civico 3 di Quinto Basso dal 1994 al 1999 e poi consigliere comunale Pd nel primo mandato del sindaco Gianni Gianassi. Si ritrovò di nuovo in consiglio comunale nel secondo mandato del sindaco Gianassi con la lista civica Democratici per Sesto che aveva contribuito a fondare e che lasciò nel 2013. Andrea e la moglie Manola erano appassionati di viaggi e di cani e da sempre attenti alla vita del quartiere tanto da diventare per molti punto di riferimento. Persona gentile e sempre disponibile al dialogo, Santoni, la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un grande vuoto. Tra i messaggi di cordoglio quello del sindaco Lorenzo Falchi “Ho condiviso con Andrea la mia prima consiliatura, tra il 2004 e il 2009, – dice il sindaco – apprezzandone la sensibilità e l’attenzione per la nostra città e, in particolare, per il quartiere di Quinto, di cui era stato anche coordinatore negli anni Novanta – ricorda il sindaco – Alla moglie Manola e alla sua famiglia esprimo, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, il più profondo cordoglio”. Anche il segretario del Pd sestese Lorenzo Zambini ha voluto salutare, anche sui social, Santoni. “L’improvvisa notizia della scomparsa di Andrea Santoni mi ha lasciato senza parole. – dice Zambini . Ho conosciuto Andrea durante l’impegno politico. Era un po’ che non ci incrociavamo, ma nel tempo ho potuto conoscere tutta la sua passione e la sua energia, accompagnate sempre dal sorriso e dall’ironia, alla ricerca costante di soluzioni per risolvere grandi e piccoli problemi che toccavano la vita delle persone e della sua comunità. Un grande abbraccio e le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Da oggi alle 16 Andrea Santoni è esposto alle Cappelle del Commiato dell’Ospedale di Careggi a Firenze. I funerali si terranno sabato alle 11 alla Chiesa di Quinto Basso.

Alla moglie Manola l’abbraccio della redazione di Piananotizie.