E’ morto Brunello Grazzini, contribui alla nascita dell’Associazionismo

SESTO FIORENTINO – E’ morto a Scarperia, dove risiedeva da alcuni anni, Brunello Grazzini. Grazzini era nato a Sesto Fiorentino il 27 novembre 1928. Era stato segretario della sezione unica Oliviero Frosali del PCI negli anni Sessanta. Nei primi anni del dopoguerra è stato uno dei grandi animatori della nascita e dello sviluppo dello sport popolare a Firenze e provincia e uno dei fondatori dell’Associazionismo sestese. Aveva lavorato come vigile urbano ed era uno dei vigili “storici” di Sesto Fiorentino. Grazzini ha fatto parte del primo Consiglio provinciale della Uisp Unione Italiana Sport Popolare, come responsabile organizzativo, incarico che avrebbe ricoperto sino al 1955, e successivamente anche come membro del Comitato nazionale. “Il suo impegno – come si legge sulla pagina Uisp Firenze – in quegli anni fu volto soprattutto all’organizzazione delle future Leghe e ai rapporti di queste con il Comitato provinciale, rafforzando un nascente movimento autonomo di società sportive che potesse influire nella democratizzazione di alcune Federazioni del Coni e che riuscisse a rivolgere appelli e rivendicazioni allo stesso Coni e al Governo per la realizzazione di impianti sportivi di base”.

Nei primi anni Settanta torna a occuparsi di politica dello sport per tutti ed è, insieme a Paolo Conti e Ferdinando Martini, uno dei promotori della nascita del comitato comunale dell’Arci Uisp di Sesto Fiorentino e uno dei padri fondatori di quello che sarebbe stato l’Associazionismo sestese. Una realtà all’epoca unica in Italia che vide Grazzini, su richiesta di Elio Marini, allora assessore comunale alla Pubblica istruzione e poi sindaco del Comune della provincia fiorentina, in prima linea per raccogliere in un’unica realtà tutte le varie correnti dell’associazionismo sportivo presenti sul territorio. All’Associazionismo sestese, nato nel ’74, aderirono infatti Uisp, Acli, Aics, Arci, Csi e Libertas, tutti rappresentati pariteticamente e Brunello Grazzini fu eletto primo presidente del neonato ente, mantenendo la carica fra la metà degli ’70 e buona parte degli anni ’80, rivolgendo al sua opera a sviluppare lo sport di base e anche le attività ricreative e culturali. Negli anni ’80 e nei primi anni ’90, Grazzini ha ricoperto anche la carica di presidente della Polisportiva sestese ed è stato dirigente al Centro civico 1.

“Grazzini ha fatto la storia dello sport popolare e della Polisportiva – dice il vicesindaco Damiano Sforzi – con lui se ne va un pezzo della storia dello sport di base e della nostra città”.

Sposato con Loredana. Hanno avuto tre figli. I funerali si terranno domani a Scarperia in forma civile e poi verrà cremato.

Alla famiglia di Brunello Grazzini l’abbraccio di Piananotizie. E.A.