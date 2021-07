E’ morto Bruno Sarti, si dedicò a ripulire il Viottolone

SESTO FIORENTINO – Ci ha lasciato Bruno Sarti appassionato sestese che negli ultimi anni si è occupato di “ripulire” alcune strade collinari, ma soprattutto si è occupato di ripulire il viottolone Ginori e i tabernacoli. Sestese, aveva 82 anni. Sarti era tipico personaggio, si occupava dell’orto, il suo orto diventato famoso a Colonnata e a Sesto anche per essere apparso in alcuni video, con il commento dello stesso Bruno Sarti su SestoTv. Oltre all’orto tutto biologico, nel suo spazio verde ospitava anche una sessantina di galline che considerava un po’ come la sua famiglia.

Nei suoi lavori sul territorio ha collaborato anche con Gianfranco Galli che lo ha ricordato con un post sul social Facebook:

“Ciao Bruno che dispiacere ci hai fatto andandotene così all’improvviso. Quante cose abbiamo condiviso, la ristrutturazione del lavatoio della palancola, il tabernacolo di via dei Redini, quello di via Chiavacci. Avevamo in mente di fare una dura protesta per la vergognosa situazione del piazzale Leonardo, uno dei luoghi più panoramici in cui è possibile visualizzare una cornice mozzafiato che va dal prato magno alle colline del chianti, ai monti del lontano pistoiese fino alle cime apuane in cui svetta il Monte pisanino il più alto della nostra Toscana. Vai Bruno continueremo questo tuo, questo nostro desiderio e se c’è la faremo metteremo un effige con il tuo nome perché tutti si ricordino l’uomo straordinario che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Ciao caro amico Bruno,mancherai molto alla gente di Colonnata e di Sesto”

I funerali si terranno domani 15 luglio alle 10 alla chiesa di San Romolo a Colonnata.