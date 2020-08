E’ morto Mario Di Gangi. Il ricordo dell’assessore Irene Padovani

CALENZANO – E’ morto nella notte Mario Di Gangi. Di Gangi, molto conosciuto a Calenzano, era stato carabiniere e dal 2016 presidente dell’Atc., associazione turistica di Calenzano e aveva creato una decina di anni fa il Premio Apoxiomeno dedicato alle personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. L’annuncio dell’improvvisa scomparsa di Mario Di Gangi arriva dall’assessore alla cultura e all’ambiente del Comune di Calenzano Irene Padovani con un accorato messaggio. “Caro Mario – scrive l’assessore Padovani – voglio ricordati così, in uno dei tanti e bellissimi momenti vissuti insieme nella nostra amata Calenzano.

Ci mancherai tantissimo, ci mancherà la tua energia, il tuo entusiasmo, la tua forza, ci mancherà il tuo grande cuore! Vai via troppo presto e non è giusto ma grazie davvero per quello che mi hai insegnato e per quello che lasci a me e tutti noi”.

Mario Di Gangi era sposato e aveva due figli. I funerali si terranno martedì alle 10 alla Nuova Chiesa di Calenzano.

Alla famiglia di Mario Di Gangi le condoglianze della redazione di Piananotizie.