E’ morto Paolo Vannini. Il sindaco Fossi: “Da oggi Signa è più povera”

SIGNA – La notizia ha lasciato di stucco i tanti che lo conoscevano a Signa. Per il suo passato professionale nell’allora Cassa Rurale e Artigiana di Signa – è stato a lungo direttore della filiale di San Mauro – e per il suo presente a livello artistico. Un presente che comunque affonda ugualmente le radici negli anni, vista la sua passione per l’arte e, in modo particolare, per la pittura. E’ morto, a 72 anni, per un malore improvviso, Paolo Vannini, che avevamo incontrato l’ultima volta nel maggio scorso quando le sue opere furono esposte al Museo della paglia in occasione della mostra “Cappelli e colori”. Un artista eclettico, come egli stesso aveva tenuto a ribadire, e una passione per la pittura, “esplosa” negli anni Sessanta, quando, durante la visita a una mostra a Parigi, rimase colpito dal movimento artistico d’avanguardia, in realtà un gruppo di pittori, per lo più francesi, che nella prima parte del Novecento dettero vita a un’esperienza di breve durata temporale, ma di grande importanza nell’evoluzione dell’arte, proprio perché ne proponevano l’innovazione. Una corrente denominata anche fauvismo (da fauves, in francese belve, selvaggi) proprio per la “selvaggia” violenza espressiva del colore, steso in tonalità pure. Da allora per Vannini è stata una ricerca continua, una cinquantina le mostre realizzate, nelle quali i colori, con toni alti o toni bassi, non sono mai mancati. “Un grande dispiacere, ci ha lasciato Paolo Vannini – scrive il sindaco Giampiero Fossi su Facebook – un grande artista, un grande amico. Da oggi Signa è più povera”. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 22 ottobre, nella Pieve di San Giovanni Battista alle 14.30.

P.F.N.