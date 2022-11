E’ morto Silvano Panichi, fondatore del Laboratorio Nove

SESTO FIORENTINO – Se ne è andato oggi Silvano Panichi, attore e regista. Era stato il fondatore con Barbara Nativi del Laboratorio Nove ed è stato tra i primi animatori e ispiratori dell’esperienza del Teatro della Limonaia negli anni ’80-’90 a Sesto Fiorentino. Ha lavorato oltre che nel teatro, in televisione e nel cinema. “Noi che gli siamo stati vicini per tanti anni vogliamo ricordarlo con il contributo che scrisse in occasione della pubblicazione del libro per i trent’anni della compagnia. – scrivono in una nota i collaboratori e compagni di viaggio Sandra Garuglieri, Simona Arrighi e Davide Grassi – Le idee nascono così, senza essere capite fino in fondo. Semplicemente si adagiano su un bisogno, un desiderio, poi vogliono essere verificate nella loro trasformazione in gesti e parole, in azioni concrete. E così diventano la tua vita. Interagiscono con altre persone, si sviluppano in spazi e architetture, si ampliano, diventano “grandi”. Anche l’amministrazione comunale ha ricordato Silvano Panichi. “Silvano Panichi è stato un protagonista assoluto della scena culturale della nostra città – ricorda il sindaco Lorenzo Falchi – Nel suo lungo percorso artistico ha lavorato insieme a nomi di primissimo piano a livello nazionale e messo a disposizione la propria sensibilità e competenza per tanti progetti, tra cui il festival Intercity, da oltre trent’anni un punto di riferimento per il teatro contemporaneo. A Dominique e a tutti i suoi familiari esprimo il cordoglio e la vicinanza a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale”.