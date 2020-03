E’ morto un calenzanese positivo al Covid-19. Il cordoglio del sindaco

CALENZANO – E’ morto ieri un calenzanese di 60 anni risultato positivo al Covid-19. L’uomo, si legge in una nota del Comune, era già ricoverato da oltre un mese in ospedale per altri gravi patologie. Il Sindaco Prestini e tutta l’Amministrazione esprimono il loro cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

“Le autorità sanitarie non ci hanno ancora specificato se la morte è da attribuire al Covid-19 – ha spiegato il sindaco Riccardo Prestini – dato che l’uomo era da tempo ricoverato per altre gravi patologie. Al di là delle statistiche, comunque importanti per studiare l’espansione e la letalità del virus, rimane il dolore per la perdita della vita di un nostro cittadino, alla cui famiglia esprimiamo le nostre più vive condoglianze. Così come esprimiamo la nostra vicinanza a tutti coloro che non possono stare vicino ai propri cari in ospedale e in generale a chi in questi giorni si trova a vivere un lutto senza poter celebrare il funerale”.