“E… state a Campi”: si parte il 29 giugno con musica, gastronomia e negozi aperti

CAMPI BISENZIO – Dal 29 giugno al 27 luglio si parte con “E… state a Campi” che prevede le aperture serali delle attività e iniziative all’insegna della musica, intrattenimento, street food e tanto altro ancora; una serie di appuntamenti per vivere il centro di Campi Bisenzio. La kermesse è organizzata da “Fare Centro Insieme” in collaborazione con Confesercenti e con il contributo dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio. Quest’anno ci sarà un’importante novità: il centro storico del nostro Comune sarà animato da piazza Fra Ristoro fino a piazza Dante, passando per tutta via Santo Stefano.

“Si tratta di un programma di iniziative articolato e rivolto a tutti; ci auguriamo che crei le condizioni per vivere un’estate ricca di spensieratezza, – ha affermato Christian Domizio, presidente del CCN Fare Centro Insieme – in occasione delle serate del 6 e 13 luglio, inoltre, lo street food resterà in funzione fino alla domenica e anche l’apertura serale dei negozi sarà prolungata ad altri giorni. Un altro appuntamento importante è la “Fiera dello sbaracco” del 27 luglio, in occasione della quale ogni negozio associato al Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” avrà il proprio gazebo personalizzato per vendere la merce a disposizione”. Nel centro di Campi “sventolano”, già da questi giorni, tante bandiere colorate a rendere ancora più viva ogni attività commerciale”.

“Si tratta di un calendario molto ricco che pensiamo possa rendere l’estate in centro gradevole e consenta alle attività commerciali di offrire interessanti occasioni ai propri clienti, – ha affermato Cinzia Danti, presidente Confesercenti Campi Bisenzio – un plauso al Centro Commerciale Naturale che da sempre riesce, grazie al fondamentale contributo dell’amministrazione comunale, a realizzare eventi e iniziative degne di nota”. “Stiamo raggiungendo risultati importanti – ha aggiunto Domizio – grazie all’unità di intenti che c’è all’interno di “Fare Centro Insieme”, e che ci consente di “respirare” un po’ dopo le difficoltà vissute nei mesi dell’emergenza sanitaria”.

“C’è grande voglia di ripartenza sotto tutti i punti di vista e per questo, per l’estate campigiana abbiamo realizzato un format che possa dare alle persone la possibilità di fare qualche acquisto in più, – ha aggiunto Danti – anche perché la voglia di tornare ad aggregarsi si respira davvero”. “Da parte nostra, come sempre – concludono Danti e Domizio – c’è grande attenzione alla comunità di riferimento, grazie anche a un’amministrazione comunale che ci sostiene. Campi Bisenzio attira persone anche da fuori Comune e l’obiettivo è quello di fare una buona estate in modo che possa essere da volano per quello che sarà anche il periodo del Natale”.