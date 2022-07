“E… state a Campi”: una serata al ritmo della musica rock e al sapore di birra e porchetta

CAMPI BISENZIO – Dopo il successo della prima serata, torna anche oggi, mercoledì 6 luglio, l’appuntamento con l'”E… state a Campi”, organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” in collaborazione con Confesercenti e con il contributo dell’amministrazione comunale di Campi Bisenzio. E quella in arrivo è una serata da vivere al ritmo della musica rock, mangiando porchetta e bevendo birra in piazza Dante e passeggiando fra i venticinque banchi del mercatino di via Sanrto Stefano. In piazza Fra’ Ristoro, inoltre, banchi food (anche domani sera), dj set mentre la Banda di Campi Bisenzio presenterà il progetto “Banda Balkanika”. Ci sono insomma tutti gli elementi per passare qualche ora in spensieratezza e tranquillità. Rinviata invece alla prossima settimana l’iniziativa complessiva dello street food, denominata “Trattorie on the road”, che avrebbe dovuto proseguire anche nei prossimi giorni, a causa delle defezioni di alcuni operatori per Covid. Da non dimenticare, infine, che i negozi che aderiscono al CCN resteranno aperti dopo cena anche nelle sere di giovedì e venerdì.

Per quanto riguarda la Banda di Campi Bisenzio si tratta di una delle bande più longeve d’Italia, nata nel 1816, attiva con più progetti musicali, la Sunrise Jazz Orchestra, le rappresentazioni teatro-musicali su Gaber, Rino Gaetano e Stefano Rosso, ha in allestimento il nuovo spettacolo “Correvano gli anni” (I nostri cantautori degli anni ‘60-‘70), ma questa sera proporrà il nuovo progetto “Banda Balkanika” che propone i brani più conosciuti della musica Balcanica estratti da film oppure riarrangiati in ritmo balcanico, direttore è Matteo Spolveri.