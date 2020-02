È tornata la neve alla Doganaccia, weekend con i fiocchi sulle piste

DOGANACCIA (ABETONE CUTIGLIANO) – La neve, tanto attesa, è finalmente tornata sugli Appennini: la spolverata di mercoledì e la nevicata di ieri sera e stanotte hanno imbiancato la Doganaccia, a 1600 metri di altezza. I fiocchi dal cielo hanno donato ancora più fascino al comprensorio, che anche a febbraio è sempre rimasto aperto grazie al grande impegno degli addetti ai lavori e all’innevamento programmato.

Questo weekend “con i fiocchi”, da oggi 28 febbraio a domenica 1 marzo, saranno aperte campo scuola, pista 1 e 2; in funzione il tappeto e lo skilift. Sempre aperta la funivia Cutigliano-Doganaccia (ore 8,30-12,50 e 14-17,30). Sabato 29 febbraio sarà possibile sciare sotto le stelle, con l’apertura delle piste in notturna.

Alla Doganaccia ci si prepara anche per festeggiare l’8 marzo: in occasione della Festa della donna ci saranno promozioni e una serata speciale. Per la giornata lo skipass per le sciatrici costerà 18 euro, con la funivia 22 euro. Per la sera è prevista una cena al Ristorante del rifugio La Bicocca, con risalita in funivia, tempo permettendo, alle ore 19. Il viaggio in funivia sarà offerto a tutte le donne. Il menù prevede: fiocchi di speck e fontina in salsa di zucchini, pistacchi e zafferano, risotto con taleggio e salsiccia, filettini di maiale agli aromi, patate arrosto e spinaci alla parmigiana, torta mimosa, acqua, vino e caffè. Costo della cena 25 euro, per info e prenotazioni 0573629391. A seguire festa con musica con dj set.