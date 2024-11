“È tutto un ciclo”, donati assorbenti alle scuole per sostenere le studentesse in caso di necessità

CAMPI BISENZIO – Con l’iniziativa “È tutto un ciclo”, promossa dall’amministrazione comunale con il contributo di Farmapiana, Auser, Bucacenci e Pro Loco, sono state distribuite scatole di assorbenti alle scuole medie e superiori della città. I prodotti saranno messi a disposizione delle studentesse in caso di necessità, offrendo un aiuto concreto “per combattere il tabù delle mestruazioni – si legge in una nota – e sostenere il diritto alla salute e alla dignità femminile”. “Questa è un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto come amministrazione, per ribadire che la Tampon Tax, con l’Iva sugli assorbenti ancora al 10%, rappresenta una forma di violenza di genere, – ha detto il vice-sindaco Federica Petti – non considerare gli assorbenti beni di prima necessità, al pari di prodotti come i rasoi e le lamette da barba che hanno un’Iva al 4%, è inaccettabile. Ringraziamo Farmapiana, da cui ci siamo riforniti, per la qualità dei prodotti, sottolineando l’importanza di sensibilizzare sull’utilizzo di assorbenti adeguati rispetto a quelli spesso acquistati nei discount. Ogni donna e ragazza ha il diritto di affermare che le mestruazioni non sono un tabù e che il ciclo non deve essere un lusso”. Non a caso,Petti ha anche suggerito la lettura del libro “È tutto un ciclo” di Karen Schneemann, il cui titolo è stato fonte d’ispirazione per l’iniziativa. “L’Auser Volontariato di Campi Bisenzio ha accolto con entusiasmo la proposta del vice-sindaco – ha aggiunto Paola Luparelli, presidente di Auser Campi Bisenzio – collaborando per fornire le scuole di contenitori per assorbenti igienici. Le volontarie del laboratorio Bucacenci hanno realizzato con cura 25 cestini multicolore che saranno distribuiti nelle scuole”.