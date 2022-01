Earth Firenze: “Parco Chico Mendes, ce l’abbiamo fatta: i nostri animali sono salvi”

CAMPI BISENZIO – Dopo il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e l’assessore all’ambiente, Riccardo Nucciotti, anche l’associazione Earth Firenze, realtà che si occupa del piccolo rifugio per animali presente all’interno del Parco Chico Mendes, non nasconde la propria gioia. Il timore, infatti, dopo il caso di aviaria riscontrato nei giorni scorsi, era che anche tutti gli altri animali potessero essere abbattuti. E invece, come già spiegato ieri da Piananotizie, non sarà così. In questi casi, infatti, di solito si procede all’abbattimento anche degli altri animali in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus. Ma in riferimento all’articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento Delegato UE 2020/687 della Commissione, l’autorità competente può concedere una deroga nel caso di animali detenuti in un stabilimento confinato e nel caso di animali con valore culturale ed educativo. Così, vista la condizione di confinamento degli animali all’interno delle strutture del parco e l’attività didattica svolta con scuole, associazioni e organizzazioni del territorio, il Comune aveva proposto di non abbattere i volatili. “Ce l’abbiamo fatta, – scrive l’associazione sulla propria pagina Facebook – i nostri animali sono salvi. Sono stati giorni difficilissimi per noi e per i nostri animali. Come avrete appreso dai social, dai giornali e dalle tv, a seguito della morte e dell’autopsia di Whisky, il nostro tacchino, è emersa la presenza dell’aviaria nel parco. Per giorni siamo stati con il fiato sospeso, con la paura che per tutti i nostri pennuti fosse la fine, quello che ci era stato prospettato dalle autorità era disastroso e senza rimedio. Questa mattina (ieri per chi legge, n.d.r.), dopo l’incontro delle istituzioni, è stata finalmente disposta e accettata la deroga all’abbattimento”.