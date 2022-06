Ecco “Aliatar”, la nuova campagna di Alia in materia di rifiuti pensata soprattutto per giovani e giovanissimi

FIRENZE – In occasione dell’ultima “Didacta”, che si è svolta a fine maggio alla Fortezza da Basso di Firenze, presso lo stand di Alia Servizi Ambientali e Revet sono stati illustrati i videoclip della nuova campagna “I rifiutati. Storie di imballaggi e buone pratiche”. Protagonista un adolescente che ama muoversi con il suo skateboard, ma nel suo girellare interviene tutte le volte che nota comportamenti scorretti che causano degrado urbano, invitando simpaticamente i giovani coetanei ad azioni giuste e consapevoli, prima fra tutte non abbandonare i rifiuti: è Aliatar, il personaggio animato creato per la campagna promossa da Alia Servizi Ambientali. Attraverso 15 videoclip animate, ognuna della durata di 30 secondi, con un linguaggio semplice e chiaro, Aliatar non perde occasione per ribadire l’importanza di una buona raccolta differenziata degli imballaggi, primo importante passo per alimentare il recupero di materia e quindi l’economia circolare. Per garantire tutto questo, il nuovo testimonial creato in motion graphic suggerisce buone pratiche e spinge amici e sconosciuti al rispetto del decoro urbano. Le clip animate della campagna, che avrà una durata di sei mesi, saranno poi diffuse attraverso tv locali, piattaforme social, web ed eventi dedicati. Per sottolineare l’universalità del tema, ognuno dei 15 brevi video sarà sottotitolato in lingua inglese e cinese.

Il nostro nuovo personaggio, chiamato Aliatar – ha detto Nicola Ciolini, presidente di Alia Servizi Ambientali – rappresenta l’ultimo tassello, in ordine di tempo, di un percorso di innovazione che Alia sta perseguendo anche dal punto di vista della comunicazione con l’obiettivo di allargare sempre di più la propria platea, coinvolgendo giovani e giovanissimi nei temi della sostenibilità e dell’economia circolare: “Didacta” è stato quindi il luogo naturale dove presentare la campagna. Educare e sensibilizzare i più giovani è fattore centrale e irrinunciabile per la nostra azienda, per questo ci stiamo impegnando in progetti che con linguaggi e strumenti diversi ci consentono di raggiungere la categoria degli under 20, cioè quelle generazioni che stanno facendo propri i temi della Sostenibilità, orientando sempre di più i propri stili di vita per un vero benessere ambientale, sociale, economico”.