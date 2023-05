Ecco chi sono i finalisti del concorso letterario Premio CiviCa

CALENZANO – Scelti i finalisti per il Premio letterario di CiviCa, arrivato alla quarta edizione e organizzato dall’associazione Amici di CiviCa. Per ogni sezione del premio sono stati individuati 10 contendenti. Per la quarta edizione sono arrivate oltre 260 iscrizioni, in leggera crescita rispetto allo scorso anno; più della metà delle poesie e dei racconti […]

CALENZANO – Scelti i finalisti per il Premio letterario di CiviCa, arrivato alla quarta edizione e organizzato dall’associazione Amici di CiviCa. Per ogni sezione del premio sono stati individuati 10 contendenti. Per la quarta edizione sono arrivate oltre 260 iscrizioni, in leggera crescita rispetto allo scorso anno; più della metà delle poesie e dei racconti brevi sono arrivati da fuori Toscana. I vincitori saranno decretati sabato 16 settembre alle 17, in biblioteca.

Per la sezione Poesia, a cui hanno partecipato 100 persone con 264 opere in concorso, le opere finaliste sono di: Alessandro Agostini, Roberto Colonnelli, Ilaria Ferretti, Cinzia Groppi, Ilaria Mainardi, Chris Mao, Francesco Petrucci, Flavio Provini, Stefania Siani, Rosanna Spina. Nella sezione Racconto breve con 115 partecipanti, i lavori che arrivano in finale sono di: Wilma Avanzato, Stefano Borghi, Ubaldo Busolin, Pierangelo Colombo, Elvira Del Monaco Roll, Martina Fagorzi, Mattia Gallo, Stefano Lucarelli, Francesco Palermo, Luisa Patta.

La sezione C, dedicata ai giovani, è stata divisa in due gruppi, per età: i nati tra il 2005 e il 2009 con 13 partecipanti e i nati nel 2012 e 2013 con 37 partecipanti. Questi i finalisti: per gli anni 2005-2009 Emma Asia Antimi, Enrico Calisti, Camelia Ciabattini, Jennifer Cortini, Alessia Delle Donne, Elisa Dell’Utri, Anna Frosini, Emma Guidi, Agata Monteleone, Aurora Vannucci. Per gli anni di nascita 2021-2013, la giuria ha scelto come finalisti: Niccolò Abati, Stefano Bartolacci, Rosanna Cazzante, Alessio Comparone, Giulio Gelli, Dario Laghi, Martina Melani, Vincenzo Minicucci, Daria Palmieri, Massimo Parenti.