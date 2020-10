Ecco la nuova giunta regionale: manca Italia Viva ma Giani “apre”. Mazzeo è il nuovo presidente del consiglio

FIRENZE – Dopo un lungo “tira e molla” il neo presidente della Regione Eugenio Giani ha sciolto le riserve presentando in serata la sua giunta nel corso della prima seduta del Consiglio regionale. L’undicesima legislatura è iniziata in ritardo con una seduta che prima era prevista per le 15, poi spostata alle 16 e infine cominciata alle 16.20 […]

FIRENZE – Dopo un lungo “tira e molla” il neo presidente della Regione Eugenio Giani ha sciolto le riserve presentando in serata la sua giunta nel corso della prima seduta del Consiglio regionale. L’undicesima legislatura è iniziata in ritardo con una seduta che prima era prevista per le 15, poi spostata alle 16 e infine cominciata alle 16.20 quando Luciana Bartolini, consigliera per anzianità, ha pronunciato l’appello di tutti i consiglieri.

Il primo atto è stato quello della sostituzione di Susanna Ceccardi che, come già annunciato, ha lasciato il posto ad Alessandro Capecchi da Pistoia che rappresenterà Fratelli d’Italia. L’aula si è subito surriscaldata per la votazione del presidente del Consiglio regionale quando Elisa Montemagni della Lega ha fatto notare come, per la scelta del presidente, non si siano consultate le opposizioni. Per tale motivo, Vincenzo Ceccarelli (Pd) ha chiesto una mezz’ora di sospensione che poi sono diventati quarantacinque minuti. Dopo una lunga attesa di oltre tre ore e tre votazioni Antonio Mazzeo è eletto presidente del Consiglio regionale non senza dubbi e malumori. Ad affiancarlo ci saranno Stefano Scaramelli di Italia Viva e Marco Casucci della Lega, mentre saranno i segretari dell’Ufficio di Presidenza Federica Fratoni (Pd) e Diego Petrucci di Fratelli d’Italia.

“Sarà mio dovere morale – ha detto Giani – essere qui il più possibile. Mi aspetto una opposizione costruttiva, il nostro ruolo è teso a operare al meglio per l’istituzione che rappresentiamo. Voglio ringraziare chi mi ha votato ma voglio essere il presidente di tutti”. Poi l’annuncio della giunta: Alessandra Nardini, Serena Spinelli (Sinistra Civica Ecologista), Leonardo Marras, Stefano Ciuoffo, Stefano Baccelli, Simone Bezzini e Monia Monni. Giacomo Bugliani, Gianni Anselmi e Iacopo Melio saranno i consiglieri delegati, “prospettando inoltre – si legge ina una nota – una futura iniziativa di legge per portare a nove il numero dei componenti della giunta regionale – così come consentito dalla norma nazionale – e introdurre la figura del Sottosegretario alla presidenza, così come già fatto dall’Emilia Romagna”. Giani ha poi aperto ad Italia Viva a cui “spera” di convincere per un posto nella sua giunta da qui a mercoledì quando saranno assegnate le deleghe.

(Fotografia ripresa dalla pagina Facebook di Eugenio Giani)