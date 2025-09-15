Ecocentri: modifiche ed ampliamenti degli orari nelle strutture di Montale, Montemurlo e Prato

PRATO – Plures Alia informa che, a partire da questa settimana, entrano in vigore i nuovi orari di apertura degli Ecocentri di area pratese, con l’ampliamento dell’apertura domenicale per la nuova struttura di via Paronese 91/93 a Prato. L’obiettivo,. spiegano, “è garantire una copertura più estesa sul territorio e offrire maggiori opportunità di conferimento, rispondendo alle esigenze dei cittadini. Per l’ecocentro di Prato, infatti, il nuovo orario di apertura permetterà ai cittadini il conferimento di rifiuti dal lunedì al sabato per l’intera giornata, in orario 7-19, e la domenica mattina, dalle 7 alle 13. I nuovi orari degli Ecocentri di Montale e Montemurlo offriranno agli utenti un servizio più ampio anche nella giornata del sabato”.

Questi nel dettaglio gli orari: a Montale lunedì, mercoledì e venerdì 13.30-19.30 / martedì, giovedì e sabato 7.30-13.30. A Montemurlo lunedì, mercoledì, venerdì e domenica 7.30-13.30/martedì, giovedì e sabato 13.30-19.30. Alia ricorda che “gli Ecocentri, aperti a tutti i cittadini anche residenti negli altri Comuni serviti, sono aree attrezzate dove le utenze possono portare quei rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere raccolti con il servizio “porta a porta”. Si tratta di rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, indumenti usati, inerti, lampade e neon, legno, metallo, oli e grassi commestibili e/o minerali, pile, plastica, pneumatici fuori uso, sfalci e potature, toner, Tv e monitor, vernici/acidi/solventi, vetro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888333 (da rete fissa, gratuito), 199 105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571 1969333 (da rete fissa e da rete mobile).