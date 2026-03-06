Ecocentro di via de Gasperi chiuso per alcuni giorni

SESTO FIORENTINO – L’Ecocentro di via Alcide de ‘Gasperi 8/D, sarà chiuso al pubblico dal 9 al 12 marzo compreso per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria alla sede. Al fine di minimizzare l’impatto della chiusura per l’utenza, Plures Alia invita i cittadini in caso di necessità a conferire i rifiuti presso gli Ecocentri limitrofi riportati di seguito, oltreché presso ogni altra struttura presente nei comuni gestiti: Calenzano, ecocentro in via del Pratignone 56 (aperto al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì, in orario 8-13; martedì e giovedì nel pomeriggio, 14-19; sabato in orario 8-13/14-19); San Donnino, ubicato in via di San Donnino 44 (aperto nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì al pomeriggio, 13-19; martedì, giovedì e sabato al mattino, 8-14); San Donato, ecocentro di viale Guidoni 37 (aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, in orario 9-19.30; martedì e giovedì 9-13/14.30-19.30; domenica al mattino, in orario 8-14).

Gli ecocentri sono aree presidiate ed attrezzate dove le utenze domestiche possono portare i rifiuti che, per dimensioni, tipo o quantità non possono essere gestiti nel servizio ‘quotidiano’ attivo sul territorio. È possibile conferire gratuitamente, presso gli Ecocentri, rifiuti particolari, ingombranti, pericolosi e non, tra cui batterie auto e moto, carta e cartone, grandi e piccoli elettrodomestici, compresi tv e monitor, lampade e neon, farmaci, inerti, legno, metallo, oli e grassi (commestibili e minerali), pile, plastica, sfalci e potature, toner e vetro e così via dicendo. Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, oppure contattare il Call Center al numero verde 800-888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle 8.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.