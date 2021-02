Ecocentro via De Gasperi: lunghe code per chi non ha la prenotazione. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Lunghe code e ore di attesa all’Ecocentro di via De Gasperi. La segnalazione arriva da un lettore di Piananotizie che invia anche la foto e si lamenta del fatto che si formano file di auto davanti al centro di raccolta rifiuti per depositare gli scarti non compresi nella raccolta porta a porta. […]

SESTO FIORENTINO – Lunghe code e ore di attesa all’Ecocentro di via De Gasperi. La segnalazione arriva da un lettore di Piananotizie che invia anche la foto e si lamenta del fatto che si formano file di auto davanti al centro di raccolta rifiuti per depositare gli scarti non compresi nella raccolta porta a porta. Le code si creano non tanto per i tempi lunghi di smaltimento degli oggetti consegnati, quanto ci sono prenotazioni. Per chi ha prenotato la consegna, infatti, è stato previsto un orario d’ingresso questo nel caso in cui si presentino altri cittadini senza prenotazione rischia di creare file di attesa perché chi ha la prenotazione entra all’orario previsto. Forse potrebbero essere previsti giorni con le sole prenotazioni e altri aperti a tutti oppure solo prenotazioni.