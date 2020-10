Ecofurgone, dal 28 ottobre il servizio cresce con due nuove postazioni a Ginestra e Malmantile

LASTRA A SIGNA – Dal 28 ottobre si ampliano a Lastra a Signa le postazioni dell’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali SpA, il servizio che consente alle utenze domestiche di consegnare tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere lasciati alla postazione stradale di raccolta né esposti durante il “porta a porta”. L’Ecofurgone, […]

LASTRA A SIGNA – Dal 28 ottobre si ampliano a Lastra a Signa le postazioni dell’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali SpA, il servizio che consente alle utenze domestiche di consegnare tutti quei rifiuti che, per caratteristiche o dimensioni, non devono essere lasciati alla postazione stradale di raccolta né esposti durante il “porta a porta”. L’Ecofurgone, presidiato da addetti Alia Servizi Ambientali SpA ai quali consegnare i rifiuti, è già presente al mercato settimanale di Lastra a Signa ogni secondo e quarto sabato del mese, e dalla prossima settimana si fermerà anche a Ginestra Fiorentina durante il mercato rionale ogni quarto mercoledì del mese dalle 8 alle 12.30 e dal 6 novembre a Malmantile in piazza Piave ogni primo venerdì del mese, sempre durante il mercato rionale, dalle 8 alle 12.30. All’Ecofurgone possono essere consegnati i seguenti rifiuti: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.