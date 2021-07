Ecolò: “Patrick Zaki cittadino onorario di Sesto Fiorentino”

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione per Antonio Sacconi, consigliere del gruppo misto e fra i promotori della lista ecologista a sostegno di Lorenzo Falchi per la decisione del consiglio comunale di concedere la cittadinanza a Patrick Zaki lo studente dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno senza motivo in Egitto. “ Si tratta di un […]

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione per Antonio Sacconi, consigliere del gruppo misto e fra i promotori della lista ecologista a sostegno di Lorenzo Falchi per la decisione del consiglio comunale di concedere la cittadinanza a Patrick Zaki lo studente dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno senza motivo in Egitto.

“ Si tratta di un gesto simbolico – ha detto Beatrice Corsi, co-portavoce di Ecoló Sesto – ma il governo italiano potrebbe andare oltre i simboli concedendo a Patrick la cittadinanza”.

Per Gualberto Fiori portavoce di Ecolò è “un atto politico importante che garantirebbe a Zaki maggiori diritti, Amnesty International stima che siano diverse centinaia i detenuti egiziani per motivi politici privati di diritti e tutele, purtroppo Zaki è solo uno di tanti. Ma abbiamo incrociato la sua storia e, una volta tanto, siamo riusciti a non voltare la faccia da un’altra parte”.