Ecomercato, un progetto di Alia e Comune per la raccolta dei rifiuti

SESTO FIORENTINO – Si chiama Ecomercato ed è un progetto rivolto agli operatori del mercato del sabato per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti curato da Alia Multiutility insieme al Comune di Sesto Fiorentino. Il progetto è partito in via sperimentale nell’estate scorsa e ora entra nel vivo dopo la firma di un protocollo d’intesa firmato da Alia, amministrazione comunale e associazioni di categoria. Al centro del progetto sensibilizzare gli ambulanti sulle buone pratiche ambientali durante e dopo il mercato. In pratica agli operatori del mercato Alia consegna sacchi per la raccolta degli scarti di vario genere da posizionare nel proprio spazio espositivo per evitare che a fine mercato i rifiuti come cartacce, avanzi di confezioni, possano tappezzare le piazze e le strade occupate dai banchi. Verranno consegnati i sacchi neri per la raccolta di rifiuti non differenziabili e i sacchi azzurri per gli imballaggi in plastica, metalli e teatrapack. I rifiuti organici saranno custoditi nelle cassette in legno che poi verranno impilate in un punto delle due piazze dove si trovano i banchi del mercato. I dati di Alia mostrano che la sperimentazione ha iniziato a dare i suoi frutti: aumentando del 14% la raccolta differenziata passata dal 65% a 79% su circa 1650 chilogrammi di rifiuti raccolti in media ogni settimana.

“Con questo progetto compiamo un ulteriore passo in avanti nella promozione dei comportamenti virtuosi e della sostenibilit ambientale – spiega l’assessora all’ambiente Beatrice Corsi – questo percorso non deve essere punitivo, ma di sensibilizzazione costruttiva. Dopo il mercato restano scarti che, in caso si vento, possono andare a finire anche nel torrente, questo progetto non deve essere punitivo, ma di sensibilizzazione costruttiva”.

Quello di Sesto Fiorentino è il primo mercato nella Piana Fiorentina dove viene attuato il progetto Ecomercato.

“Il mercato del sabato è un momento importante per la nostra città – dice la vicesindaco Claudia Pecchioli – e questo progetto legato alle buone pratiche per la raccolta dei rifiuti e al decoro urbano ha già dimostrato nella fase sperimentale la sua efficacia”.

‘La firma di questo protocollo di intesa, che sta alla base del progetto Ecomercato, è un passo avanti importante per diffondere comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale fra gli operatori del commercio su area pubblica, ma anche e soprattutto tra i tanti cittadini che frequentano questo mercato. Un passo avanti che, già in una breve fase di sperimentazione, ha dato risultati molto positivi – commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – Per noi è fondamentale cercare di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e le varie categorie economiche nel rispettare l’ambiente, condividendo con loro gli sforzi che ogni giorno facciamo per mantenere pulite le nostre città. È infatti soprattutto grazie alle piccole azioni quotidiane di ciascuno di noi che si può contribuire ad aumentare di gran lunga la qualità e la quantità della raccolta differenziata e a combattere il degrado e l’inciviltà. Mantenere il decoro è un gioco di squadra che parte dai comportamenti dei cittadini’.



“I mercati rappresentano da sempre luoghi di incontro e di scambi non solo commerciali, ma anche culturali e sociali – aggiunge Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana – Per questo è positivo continuare ad utilizzarli per promuovere messaggi di utilità comune, come quello della sostenibilità ambientale che sarà veicolato a Sesto Fiorentino grazie al protocollo d’intesa che vede la nostra Confcommercio partner di Alia Multiutility e il Comune di Sesto Fiorentino. Sono certo che l’Ecomercato farà crescere buone pratiche e comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti non solo nelle attività commerciali, ma anche nelle famiglie”.

“Migliorare il decoro e facilitare le operazioni di pulizia nelle fasi post mercato è un obiettivo condiviso da Confesercenti. Il tema della raccolta differenziata riguarda tutti, ed è compito di ognuno dei soggetti coinvolti promuovere i giusti comportamenti per ridurre al minimo la produzione dei rifiuti – spiega Daniele Nardoni responsabile Anva Confesercenti Firenze – Il protocollo, presentato oggi a Sesto Fiorentino, va proprio in questa direzione, coinvolgendo tutti dagli operatori del mercato fino a chi si occupa della raccolta. Attraverso una corretta informazione e comportamenti virtuosi si possono raggiungere importanti risultati. Auspichiamo che queste azioni, già applicate positivamente in altri contesti, si possano ampliare con il tempo in tutti gli altri Comuni del territorio”.