Ed è “Bellissima”: Giulia Mosca a “The Voice Kids”, fra video social e libri da consigliare ai suoi followers

CAMPI BISENZIO – “Pis Pas Spuk”: quello che in apparenza potrebbe sembrare quasi una formula magica, altro non è che il profilo Facbook di Giulia Mosca, 11 anni, “orgogliosamente campigiana”, così come si è definita, e che nelle scorse settimane ha partecipato a “The Voice Kids”, versione del famoso format interamente dedicata ai bambini e in onda sugli schermi Rai, dove ha cantato “Bellissima” di Annalisa al cospetto di giudici del calibro di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e del rapper Clementino.

Una passione, quella per il canto in particolare e per la musica più in generale, ereditata dal babbo Giancarlo, da sempre appassionato di Karaoke. Non a caso ha iniziato a cantare fin da piccola fino a quando, sei anni fa si è iscritta alla scuola di canto “Bluenote”, a Campi Bisenzio, seguita da Lidia Coci. E, nonostante la sua giovanissima età, sembra avere già le idee chiare per il futuro: il suo sogno? Quello di fare la cantante o l’archeologa subacquea, con una preferenza per la prima. E se per il canto lo abbiamo capito da dove tutto è partito, è lei stessa a raccontarci il perché della seconda: “L’idea dell’archeologa subacquea mi è venuta dopo avere visto, ben quattro volte, il film “Titanic”: il mare è da sempre poco esplorato e ho pensato che potrei farlo io da grande”.

Idee chiare, ma anche voti alti a scuola: Giulia frequenta la media Garibaldi, ha molteplici interessi, che raccoglie anche nei suoi video social, “tenuti sempre sotto controllo dai genitori”, ci tiene a sottolineare mamma Daniela. Una passione nata per caso, giocando con il telefono del babbo con cui provava a fare dei brevi video, inizialmente solo per se stessa, che è cresciuta con il passare del tempo e che si è trasformata in un profilo Facebook chiamato appunto “Pis Pas Spuk”, “nato anche questo casualmente”, fino a farla diventare quasi una blogger in erba.

Ma Giulia ha anche un account di Tik Tok che utilizza per parlare dei libri che legge e che consiglia ai suoi followers. Non a caso, la divulgazione scientifica è uno dei contenuti di cui ama maggiormente parlare – insieme a tanti balletti – e fra i più seguiti da chi la segue, oltre duemila persone, la stragrande maggioranza giovanissime, a cui si rivolge chiamandoli “cuccioli e cucciole”.

Ha partecipato a vari contest locali e nazionali, fra i quali “Talent Buster” di Elisabetta Branchetti, “Rumore Bim Festival”, “Stella nascente”, mentre nel 2022 si è esibita a Milano, al Teatro Toscanini di Segrate in occasione di una serata organizzata per raccogliere fondi a favore dell’Aido. Poi a dicembre scorso “The Voice Kids” per arrivare a gennaio quando ha partecipato alla “Maratona Live” al teatro di Bottegone, a Quarrata, in questo caso per una raccolta fondi a favore degli alluvionati.