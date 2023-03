Edicolante rapinato e ferito a Sesto Fiorentino: la Polizia denuncia un diciassettenne

SESTO FIORENTINO – Nei giorni sorsi la Polizia di Stato ha denunciato un minore accusato di rapina a Sesto Fiorentino. Lo scorso 5 febbraio, infatti, una persona armata di coltello e con il volto coperto ha rapinato un edicolante in via Scarpettini, portandogli via, secondo quanto appreso dalla vittima, l’incasso della giornata. Subito dopo il […]

SESTO FIORENTINO – Nei giorni sorsi la Polizia di Stato ha denunciato un minore accusato di rapina a Sesto Fiorentino. Lo scorso 5 febbraio, infatti, una persona armata di coltello e con il volto coperto ha rapinato un edicolante in via Scarpettini, portandogli via, secondo quanto appreso dalla vittima, l’incasso della giornata. Subito dopo il colpo, lo stesso edicolante avrebbe tentato di recuperare il denaro affrontando il rapinatore che alla fine l’avrebbe ferito alla schiena con un coltello. Le indagini, affidate alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sesto Fiorentino, hanno portato gli investigatori a indirizzare in prima battuta i loro sospetti su un giovane che durante il colpo avrebbe indossato abiti sportivi.

L’attività di controllo del territorio ha consentito di rinvenire, a un centinaio di metri dall’edicola, un ciclomotore rubato ha fornito altri elementi utili alle indagini. L’insieme di quanto emerso sommato alle testimonianze acquisite sul luogo della rapina hanno portato alla svolta delle indagini e consentito di indirizzarle su un 17enne domiciliato a Sesto Fiorentino. Sulla base di quanto ricostruito, gli inquirenti ritengono verosimile che il materiale autore del colpo abbia agito con un coltello da cucina portato via da casa oltre al fatto che l’indagato possa essere avere rubato lui stesso lo scooter recuperato dalla Polizia.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l’effettiva responsabilità della persona indagata, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico, saranno vagliate nel corso del successivo ed eventuale processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta a indagini.