Edicole, la ripresa e la distribuzione delle mascherine

SESTO FIORENTINO – Piano piano nelle città tornano ad aprire i negozi e le attività. Dopo il periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria, si attende la ripartenza, ma per molti la strada è difficile, richiede un cambiamento di comportamento per acquisire nuove abitudini come le normative sulla sicurezza anti-Covid. Tra le attività che non hanno chiuso totalmente nel periodo del “lockdown” ci sono le edicole, oggi chiamate anche a distribuire le mascherine gratuite della Regione Toscana. Sara Giorgetti è la titolare dell’edicola “Edicola e non solo” di via Donatello, con lei facciamo il punto sulla ripresa delle attività.

Dopo oltre due mesi di lockdown (anche se le edicole sono rimaste aperte in forma ridotta) come vedi la ripartenza?

Sicuramente il lockdown ha modificato lo stile di vita delle persone, per cui la ripartenza non è stata facile: marcato calo di presenze in negozio, calo di potere di acquisto di ogni persona ha fatto si che anche le vendite siano state modificate. insomma una ripartenza tutta in salita!

La tua non è “solo un’edicola” ma offri una serie di prodotti e servizi: ci sono persone che hanno modificato i loro acquisti dopo il lockdown?

Esattamente: la mia è un’edicola che ha scelto d essere multiservizi: dalla vendita dei classici giornali e riviste, ai prodotti editoriali per bambini, all’attivazione di schede telefoniche HO.Mobile, al servizio ritiro pacchi, vedita libri ecc… dopo il lockdown come dicevo prima le persone non avendo più lo stesso stile di vita hanno di conseguenza modificato i loro acquisti, concentrandosi su pochi acquisti e mirati.

Gestire le mascherine gratuite della Regione è stato utile per la tua attività?

La gestione delle mascherine della Regione sicuramente è una grossa opportunità di visibilità per le edicole perchè chi entra in edicola può guardare cosa offriamo e così possiamo avere più possibilità di vendita, l’aspetto negativo sono le persone più “impazienti e dalla vena polemica” da gestire il che esige noi edicolanti dotati di enorme pazienza! Per ora bilancio positivo.