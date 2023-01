Edifici occupati abusivamente: i Carabinieri denunciano tredici persone e ne arrestano due

FIRENZE – Nella mattina di ieri, mercoledì 11 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Firenze Peretola, nell’ambito di un specifico servizio di controllo del territorio dedicato in modo particolare agli immobili occupati abusivamente, hanno denunciato per occupazione di edifici 13 persone, per la maggior parte extracomunitari, le quali – dopo aver forzato le porte di accesso – si erano introdotte illegalmente all’interno degli stabili in disuso dell’Ippodromo delle Mulina alle Cascine. Nell’ambito delle operazioni di identificazione, è emerso che uno di loro, 24enne, di origine marocchina, era tra l’altro ricercato in quanto sullo stesso gravava un ordine di carcerazione, emesso, nel mese di dicembre 2022, dalla Procura della Repubblica fiorentina poichè responsabile di una rapina aggravata commessa l’anno prima. La rapina in questione fu consumata in concorso con altri due complici, il 13 luglio 2021, a Firenze, in piazza della Costituzione, ai danni di un colombiano al quale era stato sottratto il portafogli e il cellulare. L’operazione di ieri rientra in un ampio dispositivo preventivo svolto dall’Arma che coinvolge anche il centro storico cittadino nel quale, martedì 10 gennaio, all’interno della Rinascente di piazza della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di furto una cittadina lituana, 49enne, mentre tentava di fuggire dopo aver sottratto – utilizzando uno specifico arnese metallico per staccare le pacche antitaccheggio – capi di abbigliamento per un valore complessivo di 800 euro.