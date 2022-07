Edilizia scolastica, nel periodo estivo lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria in alcune scuole di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici: nel periodo estivo saranno effettuati una serie di interventi che serviranno a rendere più moderne e funzionali alcune scuole del territorio lastrigiano. Lunedì 18 luglio partiranno i lavori di sostituzione degli infissi al plesso scolastico dei Caci: i lavori interesseranno tutta la scuola partendo dalla scuola d’infanzia e proseguendo successivamente al nido. In tutto 60 infissi in legno, con requisiti normativi per l’isolamento termico e il risparmio energetico. Il costo dell’intervento è pari a 67.747 euro provenienti da fondi statali ottenuti per l’efficientamento energetico.

Sempre durante i mesi estivi saranno effettuate alcune imbiancature in particolare alla scuola Dante Alighieri a Porto di Mezzo, alla scuola Santa Maria a Castagnolo, alla scuola d’infanzia a Malmantile, alla scuola d’infanzia e al nido Immacolata, al nido I Caci, al nido distaccato I Caci e il completamento dell’imbiancatura, già in parte effettuata negli anni scorsi, alla scuola d’infanzia I Caci. Tutti questi interventi avranno un costo di 57.664 euro. Infine l’ultimo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria che sarà effettuato durante l’estate interesserà la scuola primaria Dante Alighieri di Porto di Mezzo e sarà effettuato dal personale dell’ufficio tecnico del Comune: in particolare saranno create due aule didattiche dall’unico vano al piano terra tramite la separazione verticale con materiale fonoassorbente, sarà effettuata la manutenzione del portone principale, la sostituzione delle assi in legno ammalorate della rampa esterna di uscita nel giardino laterale e la tinteggiatura delle cancellate di ingresso.

“Tutte le estati, durante il periodo di chiusura delle scuole, programmiamo alcuni interventi di manutenzione sui nostri plessi scolastici – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – con lo scopo di migliorare il comfort, la funzionalità e la sicurezza delle aule didattiche e degli ambienti scolastici. Quest’anno riusciamo a intervenire anche con la sostituzione degli infissi ai Caci, un lavoro molto atteso che andrà a migliorare la tenuta termica di tutto l’edificio, valorizzandolo anche dal punto di vista estetico”.