“Educamensa”: incontri sulla mensa scolastica

CALENZANO – Nel mese di novembre è in programma “Educamensa”, tre incontri formativi per promuovere consapevolezza alimentare e fornire gli strumenti necessari per monitorare adeguatamente l’andamento della mensa scolastica. Gli appuntamenti sono rivolti ai componenti della commissione Mensa e a tutti i genitori e insegnanti coinvolti nel servizio di refezione scolastica. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Calenzano e da Qualità & Servizi.

“Crediamo che momenti di informazione e confronto – spiega l’assessore all’istruzione Laura Maggi – siano utili a tutta la comunità scolastica e ai genitori per una consapevolezza maggiore su un tema così importante come l’alimentazione dei nostri ragazzi. Questa iniziativa si inserisce in un percorso condiviso con Qualità & Servizi e con il mondo della scuola, di conoscenza del cibo anche inteso come cultura, come componente di uno stile di vita sano e attento all’ambiente. Ricordo tra gli altri, il progetto frutta a merenda, le giornate con menu di cucina etnica e a partire da quest’anno si lavorerà anche per quelli regionali”.

Si comincia il 10 novembre, con “La ristorazione scolastica: un quadro generale”. Si prosegue il 17 novembre con “Il Menù: un punto di incontro tra promozione della salute e tutela dell’ambiente” e infine si affronterà il tema della “Commissione Mensa” il 24 novembre. Ogni giornata vedrà un momento di attività di gruppo e, a conclusione del percorso, sarà offerto ai partecipanti un aperitivo a cura di Qualità & Servizi. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 17 alle ore 19 presso la sala conferenze della sede di Qualità & Servizi in via del Colle, 78 a Calenzano. Per aderire agli incontri è necessaria la prenotazione entro il 23 ottobre scrivendo all’indirizzo email qualita@qualitaeservizi.com