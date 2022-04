“Educamensa”, via a una serie di incontri formativi sulla consapevolezza alimentare

SIGNA – Prenderà il via giovedì 7 aprile il progetto “Educamensa”, un’iniziativa promossa da Qualita&Servizi in accordo con l’amministrazione comunale per la promozione della consapevolezza alimentare. Un percorso che si rivolge a componenti della commissione mensa, così come a genitori e a insegnanti coinvolti nel servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e nido. […]

SIGNA – Prenderà il via giovedì 7 aprile il progetto “Educamensa”, un’iniziativa promossa da Qualita&Servizi in accordo con l’amministrazione comunale per la promozione della consapevolezza alimentare. Un percorso che si rivolge a componenti della commissione mensa, così come a genitori e a insegnanti coinvolti nel servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e nido. L’obiettivo, infatti, è quello di promuovere consapevolezza alimentare – fornendo gli strumenti necessari per monitorare adeguatamente l’andamento della mensa scolastica dei bambini – attraverso tre incontri programmati per il 7 e il 28 aprile dalle 17.30 alle 19.30 presso la Salablu (via degli Alberti, 11) e il 5 maggio a Villa Castelletti (nello stesso orario) con aperitivo finale. Per partecipare è necessaria la prenotazione all’indirizzo qualita@qualitaeservizi.com.