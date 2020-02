Effetto Coronavirus anche sul mercoledì delle ceneri

SIGNA – Quello che vedete in foto è l’interno della chiesa di San Mauro. Una chiesa che l’anno scorso, in occasione del mercoledì delle ceneri, giorno che, per chi crede, dà inizio al periodo di Quaresima, era piena di bambini e dei loro genitori. Il mercoledì pomeriggio alle 16.30, infatti, era stato scelto, così come quest’anno, come momento, nella vita parrocchiale, per “l’imposizione” della cenere ai bambini del catechismo e ai loro genitori. Evidentemente, però, la paura ha avuto il sopravvento e in chiesa si sono visti pochi fra bambini e ragazzi, più o meno lo stesso numero degli adulti. Ma se come ha detto il parroco, don Robert Swiderski, questo é “un tempo di rinascita, in avvicinamento alla Pasqua”, la speranza è che questa “rinascita” possa esserci davvero. E che in futuro, sia che si tratti di una chiesa o di un locale pubblico, la paura possa essere sconfitta del tutto.

P.F.N.