“Effetto Zing” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Effetto Zing” è il nuovo spettacolo e il nuovo disco della cantautrice fiorentina Letizia Fuochi, che porta in scena al Teatro Manzoni sabato 11 marzo per la rassegna “Storytelling. Storie di musica a teatro”. Il titolo curioso e inusuale, emblematico e bizzarro, nasce da una suggestione metasemantica, onomatopeica: Zing. La formula del teatro canzone a disegnare l’epifania che sbaraglia l’esistenza di chi si mette in ascolto del proprio cammino. Il racconto di momenti vissuti recuperati del cestino della memoria; una spietata autoironia con incursioni nell’umorismo ebraico e nella filmografia della vita; un libro a sigillare la consapevolezza che porta all’inevitabilità, a quell’effetto Zing che spiega in un attimo tutto quello che fino ad allora non eravamo riusciti a comprendere.

“Zing – si legge in una nota – è un suono, è il suggerimento acustico di un evento stravolgente capace di trasformare noi stessi nel giro infinito di un attimo. Energia pura e incontrollabile che ci lascia senza parole, Zing rappresenta il cambiamento, il fatto ( o il Fato) inevitabile in grado di illuminarci, contaminarci, di renderci consapevoli e fragili, meravigliosamente arresi di fronte alla nostra personale verità. Zing è anche il rumore di un solenne e maestoso colpo di fulmine che spiega in un istante tutto quello che fino a quel momento non eravamo riusciti a comprendere. Dieci canzoni improntante sull’inevitabilità dei sentimenti, dei ricordi e delle occasioni; dieci canzoni crepuscolari scritte e abitate nel passaggio serale dalla luce del giorno al buio della notte verso un risveglio completo del cuore”.

Dieci canzoni eteree e carnali fatte di suoni puri, caldi, ritmati, tersi e profondi, scuri e limpidi intrecciati con le parole, quelle antiche che trovano in questo disco il loro significato più autentico. Letizia Fuochi presenta un concerto racconto, un invito all’ascolto, al viaggio dentro di noi stessi rivolto agli altri. Dunque non solo canzoni, non solo un disco, ma un contenitore di idee rivolte ad un presupposto fondamentale per la cantautrice fiorentina: a questo servono libri e canzoni, prima ci spiegano il mondo e poi ci consolano. La cultura come strumento di consapevolezza, come possibilità di passare dalle emozioni alla curiosità di conoscere, come inevitabile passaggio per scoprire chi siamo e quanto possiamo crescere nell’incontro e nel confronto. La musica d’autore possiede una forza evocativa sempre attuale, capace di fornire sguardi e intuizioni che hanno fatto crescere e sognare intere generazioni e che ancora oggi può parlare ai giovani con la stessa forza evocativa. Voci e storie di donne sono temi sempre presenti nella produzione artistica di Letizia Fuochi e anche in questo spettacolo non si faranno attendere. I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it – prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it Biglietti: intero: 12 euro, ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà 10 euro.