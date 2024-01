Efficientamento energetico, affidati i lavori per la sostituzione delle lampade delle torri faro al campo sportivo di Malmantile

LASTRA A SIGNA – Sono stati affidati i lavori per la sostituzione delle lampade delle quattro torri faro al campo sportivo di Malmantile con plafoniere a tecnologia a led. Il nuovo impianto di illuminazione risponderà ai criteri di efficientamento energetico oltre a garantire una migliore illuminazione del campo e l’adeguamento alle norme di illuminazione Coni. Inoltre le plafoniere che saranno installate rispetteranno una serie di criteri illuminotecnici rilevanti dal punto di vista sportivo come l’illuminazione orizzontale, l’illuminamento verticale, l’uniformità, la limitazione dell’abbagliamento, la luce e la resa dei colori. Il progetto è stato finanziato totalmente dall’amministrazione comunale con risorse interne per circa 65.000 euro.

“I lavori di sostituzione delle plafoniere al campo sportivo di Malmantile, – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso – oltre a rinnovare l’impianto di illuminazione porteranno a un consistente miglioramento in termini di risparmio energetico, con un consumo previsto pari a un terzo rispetto al vecchio sistema, e si vanno a inserire in un più ampio progetto di efficientamento del patrimonio degli edifici e degli impianti sportivi comunali su cui l’amministrazione comunale ha già lavorato e continuerà a lavorare e investire in futuro per ammodernare gli spazi e gli ambienti pubblici e migliorarne la qualità e la vivibilità”.

Nel 2023 è stato completato anche un altro intervento di efficientamento energetico su un impianto sportivo del capoluogo, quello de La Guardiana. L’intervento ha previsto la ristrutturazione degli spogliatoi con opere edili e impiantistiche e di coibentazione al fine di migliorare dal punto di vista energetico e ambientale i locali destinati ad accogliere gli atleti. Sostituito l’impianto di illuminazione del campo sportivo con l’introduzione di corpi illuminanti a tecnologia a led, sistemato il campo piccolo e il cancello d’ingresso e realizzati alcuni lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, negli ultimi mesi dello scorso anno, sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria presso l’impianto sportivo di Ginestra Fiorentina: già completata la realizzazione di una nuova pavimentazione del piazzale antistante gli spogliatoi con l’inserimento di un manto di asfaltatura di tipo stradale al posto della finitura di ghiaino e terriccio con l’obiettivo di garantire una migliore fruibilità degli spogliatoi e per evitare infiltrazioni da acque meteoriche davanti all’immobile. Partiranno nei prossimi giorni invece i lavori di impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi attraverso un intervento di sistemazione e riparazione di quest’ultima.