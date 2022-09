Efficientamento energetico, completata la sostituzione degli infissi al plesso scolastico I Caci

LASTRA A SIGNA – E’ stata completata durante i mesi estivi, e quindi prima della ripartenza dell’anno educativo, la sostituzione degli infissi della scuola d’infanzia e del nido comunale I Caci. In tutto 60 infissi in legno, con requisiti normativi per l’isolamento termico e il risparmio energetico. Il costo dell’intervento è pari a 67.747 euro […]

LASTRA A SIGNA – E’ stata completata durante i mesi estivi, e quindi prima della ripartenza dell’anno educativo, la sostituzione degli infissi della scuola d’infanzia e del nido comunale I Caci. In tutto 60 infissi in legno, con requisiti normativi per l’isolamento termico e il risparmio energetico. Il costo dell’intervento è pari a 67.747 euro provenienti da fondi statali ottenuti per l’efficientamento energetico. Un intervento importante che garantirà un miglioramento del comfort ambientale delle aule e degli ambienti scolastici in uno dei plessi più frequentati del territorio.

Prosegue invece il progetto della sostituzione degli infissi alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci grazie ai finanziamenti ottenuti sia da bandi per lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici adibiti a uso scolastico che da bandi sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici. A breve saranno affidati i lavori per la sostituzione di altri 47 infissi finanziati sempre tramite fondi ministeriali per un totale di 130.000 euro (il lavoro di sostituzione sarà svolto in un prossimo periodo di chiusura della scuola). Ricordiamo che la scuola Leonardo Da Vinci negli ultimi mesi è già stata interessata da altri due lotti di interventi che hanno riguardato gran parte degli infissi dell’edificio per un totale di 120 infissi già sostituiti(tra cui alcune vetrate di grandi dimensioni).