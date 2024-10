Efficientamento energetico delle imprese: mercoledì 23 seminario in Confartigianato Prato

PRATO – Efficientamento energetico per le imprese: un tema di assoluta attualità per le aziende pratesi nell’ottica di un percorso verso una produzione sempre più sostenibile ma anche per un vantaggio competitivo sui mercati. A questo proposito Confartigianato Imprese Prato organizza un seminario che si svolgerà mercoledì 23 ottobre alle 10.30 presso il proprio Auditorium […]

PRATO – Efficientamento energetico per le imprese: un tema di assoluta attualità per le aziende pratesi nell’ottica di un percorso verso una produzione sempre più sostenibile ma anche per un vantaggio competitivo sui mercati. A questo proposito Confartigianato Imprese Prato organizza un seminario che si svolgerà mercoledì 23 ottobre alle 10.30 presso il proprio Auditorium in viale Montegrappa 138, dove verranno approfondite le opportunità di finanziamento e di contributo messi a disposizione dalla Regione Toscana in ambito di efficientamento energetico e transizione ecologica e le opportunità offerte dalle comunità energetiche. Gli interventi verranno aperti dall’assessore alla transizione ecologica del Comune di Prato, Marco Biagioni, al quale seguirà l’intervento dell’ingegner Valerio Marangolo, funzionario della Regione Toscana per la programmazione dei servizi pubblici locali, energia e inquinamento atmosferico. Prenderà poi la parola l’ingegner Simone Tartaro, responsabile Energia dell’Agenzia regionale Recupero Risorse ARRR. Modera il dibattito Stefano Chini, responsabile energia per Confartigianato Imprese Prato.