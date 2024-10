Efficientamento energetico e impianto fotovoltaico: la giunta approva i progetti per la scuola dell’infanzia Ida Baccini  

CARMIGNANO – Efficientamento energetico e impianto fotovoltaico: la giunta comunale ha approvato due progetti per la scuola dell’infanzia Ida Baccini di Santa Cristina a Mezzana che puntano al risparmio energetico e a rendere l’edificio scolastico ambientalmente “sostenibile”. I due progetti, con richiesta di finanziamento alla Regione, nell’ambito del programma europeo di sviluppo regionale (Fesr 2021-2027), per un totale di circa 302.000 euro, contemplano l’isolamento termico, di pareti e copertura, per una spesa stimata intorno a 255.000 euro e la realizzazione di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, per un investimento stimato in poco più di 46.000 euro. La giunta ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei due interventi per la scuola dell’infanzia di Santa Cristina a Mezzana.