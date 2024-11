El.En., accordo con la società cinese Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company

CALENZANO – Nuovi traguardi per El.En. S.p.A., società leader nel mercato dei laser, quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana. L’azienda con sede a Calenzano ha sorroscritto nei giorni scorsi, con la società Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (una società per azioni a responsabilità limitata costituita nella Repubblica […]

CALENZANO – Nuovi traguardi per El.En. S.p.A., società leader nel mercato dei laser, quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana. L’azienda con sede a Calenzano ha sorroscritto nei giorni scorsi, con la società Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (una società per azioni a responsabilità limitata costituita nella Repubblica Popolare Cinese di seguito “YOFC”) un accordo quadro per la negoziazione di una o più transazioni per l’eventuale cessione alla società cinese delle partecipazioni di maggioranza delle società rientranti nella business unit Taglio Laser del Gruppo El.En.. YOFC ha sede a Wuhan, è quotata sul mercato di Hong Kong e su quello di Shanghai, ed è specializzata nella produzione di fibre ottiche e componentistica per telecomunicazioni, ed ha registrato nel 2023 un fatturato superiore a 1,7 mld di euro. Disponendo di un elevato background tecnologico e produttivo, è recentemente entrata nel business delle sorgenti laser in fibra ottica di potenza tramite la controllata Everfoton, anch’essa con sede a Wuhan. Nata da una iniziativa di Philips, YOFC è stata successivamente gestita da Prysmian, ancora socio di maggioranza relativa che detiene il 23% circa delle azioni.

L’accordo quadro sottoscritto rappresenta unicamente l’intenzione preliminare concordata tra le parti di procedere alla negoziazione sulla base delle intese di massima raggiunte. Tutte le parti coinvolte nelle operazioni devono effettuare ulteriori analisi e trattative miranti ad approfondire l’opportunità di firmare i contratti di compravendita sulla base dei risultati delle verifiche e delle valutazioni che sono in corso di svolgimento. Pertanto, accordi giuridicamente vincolanti entreranno in vigore solo alla stipula degli appropriati accordi definitivi di compravendita sottoscritti dalle parti.

Attualmente l’accordo quadro prevede che le negoziazioni si concludano entro il 31 dicembre 2024 e che la sua efficacia termini, oltre che per mutuo consenso, automaticamente a tale data oppure alla conclusione degli accordi definitivi di compravendita, salvo proroga concordata fra le parti. L’oggetto della negoziazione riguarda la cessione della società italiana Cutlite Penta S.r.l. della sua controllata brasiliana Cutlite do Brasil Ltda (di seguito “Cutlite”) e del gruppo delle società cinesi controllate dalla Penta Laser Zhejiang Ltd., Co., con stabilimenti produttivi nelle città di Wuhan, Wenzhou, Lin Yi e Shenzhen (di seguito “PLZ”).