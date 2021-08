El.En. approvata l’eliminazione del valore nominali delle azioni

CALENZANO – L’assemblea degli azionisti di El.En. S.p.A., società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla eliminazione del valore nominale espresso delle azioni e l’aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle azioni ordinarie in circolazione, in rapporto di […]

CALENZANO – L’assemblea degli azionisti di El.En. S.p.A., società leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla eliminazione del valore nominale espresso delle azioni e l’aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle azioni ordinarie in circolazione, in rapporto di uno a quattro, con l’obiettivo di agevolare la liquidità e negoziabilità dei titoli tenendo conto dell’attuale valore di mercato.

L’Assemblea, si legge in una nota di El.En, ha deliberato di eliminare dallo Statuto societario il valore nominale espresso delle azioni rappresentative del capitale sociale. L’eliminazione della indicazione del valore nominale espresso delle azioni dallo Statuto, ha una considerevole incidenza sulle modalità di alcune operazioni sul capitale consentendo una maggiore flessibilità e la semplificazione di operazioni quali l’aumento e la riduzione del capitale, i raggruppamenti e frazionamenti azionari, l’annullamento di azioni proprie, comportando anche una riduzione dei costi legati ad alcuni adempimenti burocratici.

L’Assemblea ha anche deliberato il frazionamento (c.d. stock split) con rapporto 1:4 delle n. 19.929.586 azioni ordinarie in n. 79.509.424 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. Tale operazione avverrà mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di n. 4 azioni ordinarie di nuova emissione. E ha approvato le conseguenti modifiche dell’art. 6 dello statuto sociale (commi 1-3-4) relativo al capitale sociale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2328, 2346 e 2443 c.c. e la rettifica del Piano di Stock Option 2016-2025. A seguito dell’approvazione della proposta di frazionamento, l’Assemblea degli Azionisti ha delegato al Consiglio di Amministrazione della Società, previo accordo con la società di gestione del mercato, l’indicazione della data di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dal frazionamento. Tale data è successiva alla distribuzione dei dividendi deliberati dalla assemblea con riferimento allo stacco della cedola n. 4 intervenuto in data 24 maggio 2021.

Trattandosi di azioni dematerializzate, l’accredito dei nuovi titoli non richiederà alcun adempimento da parte dei soci; la procedura avverrà in modo automatico, secondo modalità da concordarsi tra la Società e Monte Titoli S.p.A. A seguito dell’avvenuto aumento del numero totale delle azioni ordinarie conseguente allo “stock split” il capitale sociale sottoscritto e versato di El.En. S.p.A. sarà pari ad euro 2.584.056,28 (duemilionicinqucentottantaquattromilacinquantasei virgola ventotto) suddiviso in numero 79.509.424 (settantanovemilionicinquecentonovemilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie in circolazione. Ciascuna azione da diritto ad un voto. La Società non possiede azioni proprie.