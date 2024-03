El.En., cresce il fatturato per l’azienda dei laser

CALENZANO – Fatturato in crescita per EL.En. spa leader nel mercato dei laser, quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana. L’azienda con sede a Calenzano ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, il progetto di bilancio separato 2023 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023, da sottoporre all’assemblea […]

CALENZANO – Fatturato in crescita per EL.En. spa leader nel mercato dei laser, quotata al mercato Euronext STAR Milan (“STAR”) di Borsa Italiana. L’azienda con sede a Calenzano ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, il progetto di bilancio separato 2023 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023, da sottoporre all’assemblea degli azionisti. L’esercizio 2023 si chiude con un fatturato consolidato di 692 milioni di euro circa, in aumento di circa il 3% rispetto al 2022, con un risultato operativo di 73 milioni di euro circa pari al 10,5% sul fatturato, in flessione rispetto agli 81 milioni dell’anno precedente ed un risultato netto di Gruppo pari a 48,2 milioni di euro. Nel quarto trimestre dell’esercizio 2023 si è registrato un fatturato record che ha sfiorato la soglia dei 200 milioni di euro (199,2 milioni), in aumento del 5,3% rispetto al quarto trimestre del 2022, con un risultato operativo pari a 21 milioni di euro. Con riferimento alla guidance indicata dal gruppo per l’esercizio 2023 i risultati si allineano alle previsioni, sia nella crescita del fatturato che nell’andamento del risultato operativo del 2023 rispetto al risultato record dell’esercizio precedente.

L’ottimo andamento del quarto trimestre ha confermato uno sviluppo molto positivo sulla maggior parte dei mercati e una difficoltà operativa delle attività del settore industriale sul territorio cinese. I mercati internazionali, pur avendo perso l’euforia che ha caratterizzato il 2022, si sono mantenuti ricettivi e vivaci. Solo il mercato cinese ha evidenziato nell’anno una contrazione dovuta al mancato rilancio della sua economia ostacolata dalla crisi del settore immobiliare e dalle difficili relazioni internazionali che hanno condotto ad una decisa riduzione degli investimenti, in particolare nel settore manifatturiero. Le prospettive di breve termine del mercato cinese rimangono ancora incerte, malgrado una leggera ripresa avvertita nel 4Q. Il Gruppo ha reagito riducendo i costi fissi delle strutture sul territorio. Le prospettive sugli altri mercati rimangono ottimistiche.

Nel 2023 il volume d’affari è cresciuto di circa il 3% superando i692 milioni di euro, confermando così il solido posizionamento competitivo del Gruppo e la sua grande capacità di differenziarsi sui mercati mediante innovazioni tecniche ed applicative. L’esercizio ha evidenziato un risultato netto per il Gruppo pari a 48,2 milioni di euro, un risultato operativo (EBIT) di 72,7 milioni di euro (con un Ebit Margin del 10,5% sul fatturato) in flessione rispetto agli 81,0 milioni di euro registrati nel 2022.

Alla fine dell’esercizio 2023 la posizione finanziaria netta era pari a 54,6 milioni di euro, indice della buona solidità anche finanziaria del gruppo industriale. Ricordiamo inoltre che tra le attività finanziarie non correnti sono iscritti investimenti di liquidità a medio termine per un totale di 23,8 milioni di euro. Uno sguardo più ampio all’andamento del gruppo degli ultimi tre anni evidenzia una crescita media del fatturato sul triennio 2021-2023 pari a circa l’11%. Infine, in presenza delle interessanti prospettive di crescita dei mercati di riferimento sul medio lungo termine, il gruppo riesce ad acquisire quote di mercato e a creare nuove nicchie applicative grazie all’innovazione.

“Siamo soddisfatti dei risultati dell’esercizio maturati in un contesto ancora complesso e meno favorevole dello scorso anno. – dice Gabriele Clementi, presidente di El.En. Spa – Le previsioni di medio termine sullo sviluppo dei nostri mercati di riferimento si mantengono positive e ci stimolano a proseguire negli investimenti mirati a creare le condizioni per beneficiare della crescita attesa. Elemento essenziale per lo sviluppo dei nostri mercati è l’innovazione tecnologica, perché la domanda sui mercati cresce in presenza di soluzioni innovative che soddisfino in maniera sempre più efficace le esigenze dei clienti e ne stimolino di nuove, aprendo nuovi scenari. Fedele a questo principio, il Gruppo sta predisponendo una ricca pipeline di novità da lanciare nell’esercizio 2024”.