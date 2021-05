El.En. fatturato in crescita nel primo trimestre di quest’anno

CALENZANO – Fatturato in crescita per El.En. Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021. Nei primi tre mesi del 2021 il Gruppo El.En. ha registrato un fatturato consolidato di […]

CALENZANO – Fatturato in crescita per El.En. Il Consiglio di Amministrazione di El.En. SpA, leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021. Nei primi tre mesi del 2021 il Gruppo El.En. ha registrato un fatturato consolidato di 116,4 milioni di euro, con un incremento del 60% circa rispetto ai 73 milioni di euro del 31 marzo 2020 ed un risultato operativo pari a 12,9 milioni di euro, in aumento del 187,5% circa contro i 4,5 milioni di euro del 31 marzo 2020, ed una incidenza sul fatturato dell’11,1%.

“Non possiamo nascondere la nostra grande soddisfazione nel condividere con il mercato il bellissimo risultato del primo trimestre 2021 – dice Gabriele Clementi, Presidente di EL.EN. S.p.A – che conferma, seppur ancora in un clima di incertezza, i segnali di ripresa registrati già dal secondo semestre dell’esercizio 2020. I mercati di riferimento del Gruppo stanno offrendo importanti opportunità. In molte aree abbiamo già recuperato quanto perso per effetto della pandemia e ci aspettiamo di fare ancor meglio nel corso dei prossimi mesi grazie anche ad un rilevante portafoglio ordini che ci consente di guardare al futuro con fiducia, confermando, al momento, l’attesa di un significativo aumento di fatturato e di redditività”.

Si è appena celebrato il quarantesimo anniversario dalla fondazione di El.En. Spa, una ricorrenza che cade in un periodo particolarmente florido delle attività del Gruppo, a testimonianza della grande intuizione iniziale dei fondatori e della grande qualità ed intensità del lavoro svolto da loro stessi e da tutti i collaboratori del Gruppo in questi anni.

“Proprio pochi giorni prima di questa ricorrenza – si legge in una nota di El.En. – ci ha lasciato il Prof. Leonardo Masotti, uno dei due fondatori di El.En., anima scientifica di El.En., ispiratore dei più significativi prodotti e processi innovativi, docente universitario che ha generosamente diffuso il suo sapere tra i suoi studenti e all’interno di tutte le funzioni e strutture di El.En.. Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza”.