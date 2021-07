El.En. festa dei 40 anni dalla fondazione. Ospite Giancarlo Antognoni

CALENZANO – Festa di compleanno per la El.En, la società leader mondiale nella produzione di laser per il settore medicale, industriale e del restauro. La festa per i primi 40 anni dalla fondazione si è tenuta alla Certosa di Firenze, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid di legge, una serata. Alla presenza di numerose delegazioni, […]

CALENZANO – Festa di compleanno per la El.En, la società leader mondiale nella produzione di laser per il settore medicale, industriale e del restauro. La festa per i primi 40 anni dalla fondazione si è tenuta alla Certosa di Firenze, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid di legge, una serata. Alla presenza di numerose delegazioni, provenienti dalle varie aziende che il gruppo ha in Italia e nel mondo, l’evento ha rappresentato un momento per riflettere su quanto è stato fatto fino ad ora e guardare, come da filosofia del Gruppo, ai nuovi passi da intraprendere nel futuro.

L’occasione è stata immortalata con un momento speciale, denominato annullo filatelico, sotto l’egida di Poste Italiane, che ha apposto un timbro unico ed irripetibile sul francobollo appartenente alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato Firenze: la facciata della Basilica di Santa Croce sull’omonima Piazza, già emesso all’interno di una brochure speciale, che ripercorre la storia del gruppo El.En. dalle origini sino ai giorni nostri. Il bollo speciale è entrato così di diritto a far parte della collezione storico postale e sarà esposto presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni a Roma.

Il presidente di El.En. Gabriele Clementi ha inoltre presentato in anteprima, durante la serata, il nuovo logo scelto dell’azienda, risultato di un concorso a premi effettuato tra gli studenti del Corso di Laurea Magistrale Fashion System Design dell’Università di Firenze. Il presidente del Gruppo El.En. Gabriele Clementi ha dichiarato: “Festeggiamo oggi 40 anni di passione, in cui il nostro gruppo ha, passo dopo passo, conquistato nel mondo la fiducia dei propri clienti ed aumentato progressivamente le proprie quote di mercato. Questo grazie ad una fortissima spinta all’innovazione, ma anche alla presenza di numerosi talenti che abbiamo accolto, nel tempo e al forte impegno dei nostri lavoratori. Posso ragionevolmente affermare che, trascorsi 40 anni, le basi del nostro gruppo sono oggi ancora più solide e ringrazio tutti per poter guardare al futuro con fiducia e con la determinazione di sempre”. Alla serata, in qualità di ospite d’onore, ha presenziato Giancarlo Antognoni, protagonista delle notti mundial di Spagna ’82. Antognoni ha letteralmente acceso i presenti, anche perché simbolo, per tutti, dei magnifici anni in cui ha militato nella Fiorentina. E’ stato lo stesso Antognoni a premiare i dipendenti di più lungo corso, presenti alla serata.