El.En. festeggia i 20 anni in Thailandia

CALENZANO – Il gruppo El.En. ha celebrato 20 anni di presenza in Thailandia. La cerimonia si è svolta a Bangkok, alla presenza del distributore tailandese Lasermed, dal Console Andrea Conti dell’Ambasciata d’Italia e di più di 300 medici e chirurghi. Nell’occasione ha annunciato ed effettuato una importante donazione di un avanzato sistema laser all’ospedale universitario Princess of Naradhiwas, per il trattamento delle ferite riscontrate sui civili colpiti da attentati e bombardamenti nelle province separatiste a sud della Thailandia (Pattani, Yala, Narathiwat e Songkhla), nelle quali ancora vige la legge marziale. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento delle condizioni sanitarie nelle aree colpite dal conflitto, offrendo un supporto medico essenziale e un simbolo di speranza per le comunità locali.

Il nuovo dispositivo, un sofisticato laser Co2, il cui nome è Punto, con dedicato scanner (Scar 3) per le cicatrici, è stato progettato per trattare efficacemente una vasta gamma di ferite, accelerando il processo di guarigione e riducendo il dolore per i pazienti. La donazione è stata accolta con estrema gratitudine dalle autorità dell’ospedale. “Questa donazione non solo migliorerà significativamente la qualità delle cure che l’ospedale potrà fornire ai pazienti, ma è anche un gesto di solidarietà che porta speranza in un momento difficile per quelle comunità, in modo assolutamente avulso da considerazioni di natura religiosa, etnica, o politica”, ha detto Paolo Salvadeo, direttore generale di El.En. Spa, presente alla cerimonia di donazione. Il gruppo El.En. è noto per il suo impegno nel campo della sostenibilità, sia attraverso l’innovazione tecnologica che per le iniziative di responsabilità sociale. La donazione del laser ben rappresenta l’impegno dell’azienda nel sostenere le comunità vulnerabili in tutto il mondo, contribuendo a migliorare le condizioni di vita di chi ha più bisogno.

“La sostenibilità per noi va oltre l’innovazione nei nostri prodotti; significa anche essere presenti con il nostro supporto concreto nei momenti di crisi”- ha aggiunto Salvadeo – siamo dunque orgogliosi di poter contribuire alla cura dei civili colpiti dai conflitti nel sud della Thailandia e di continuare a collaborare con strutture di eccellenza in tutto il mondo per fornire cure mediche avanzate e migliorare la qualità della vita delle persone”.