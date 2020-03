El.En. in crescita e in espansione verso altri mercati

CALENZANO – Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., leader nel mercato dei laser e quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 ed il progetto di bilancio separato 2019 da sottoporre all’assemblea degli azionisti.

Il 2019 è stato un altro esercizio di forte crescita e consolidamento delle posizioni competitive del gruppo su scala globale, si legge in una nota di El.En.,”che testimonia la capacità di proseguire il percorso di rapido sviluppo per il quale negli ultimi esercizi sono stati sostenuti ingenti investimenti destinati all’ampliamento delle strutture logistiche e delle principali funzioni operative. Il volume d’affari è cresciuto del 16% superando i 400 milioni di euro e confermando così il solido andamento degli ultimi anni. La redditività operativa si è mantenuta elevata ed i brillanti risultati hanno evidenziato un risultato netto per il gruppo pari ad oltre 26 milioni di euro, col risultato operativo (EBIT) di 38,2 milioni di euro (pari al 9,5% sul fatturato) in forte crescita rispetto ai circa 30 milioni di euro registrati nel 2018. Tutti risultati che, superano ampiamente le guidance di crescita e redditività formulate all’inizio dell’anno”.

Un ruolo importante nella crescita del fatturato sono state le riorganizzazioni operative messe in atto negli ultimi due anni ed all’ampliamento delle strutture logistiche e produttive e ad una accelerata innovazione dei prodotti. Nello specifico sono stati completati i lavori a Vicenza per Asa, a Jena per Asclepion, a Prato per Cutlite Penta e Ot-las e queste società lavorano già a regime nei nuovi stabilimenti. A dicembre è stato inaugurato lo stabilimento di Lin Yi, il terzo polo produttivo realizzato in Cina. In stato di avanzamento sono i lavori di attrezzaggio della aree produttive a Torre Annunziata per Lasit e a Calenzano per El.En., dove si stanno razionalizzando gli spazi resi disponibili dallo spostamento a Prato delle attività di produzione di Cutlite Penta e Ot-las. Sono state inoltre rafforzate le funzioni dedicate allo sviluppo di nuovi prodotti ed alla loro certificazione medicale, necessarie affinché i prodotti possano trovare mercati di sbocco in tutto il mondo. Anche nel 2019 la crescita del volume d’affari ha interessato tutti i settori e tutti i principali segmenti applicativi in cui il Gruppo è attivo con una crescita rapida del settore medicale.