El.En, laser per salvare le opere d’arte

CALENZANO – L’utilizzo dei laser per riportare allo splendore opere artistiche: è quanto ha fatto il Gruppo El.En., multinazionale leader nel settore della realizzazione e distribuzione di laser utilizzati in campo industriale, chirurgico, estetico e per il restauro di opere d’arte, fornendo in comodato d’uso le proprie apparecchiature per contribuire alla risoluzione di due problemi di restauro molto particolari.

Nel quadro dell`intervento conservativo della Cappella del Cardinale del Portogallo nella millenaria Basilica di San Miniato, si è infatti reso necessario, attraverso la gestione di Friends of Florence e sotto la direzione della Dottoressa Maria Maugeri, l’utilizzo della tecnologia laser di El.En. per ridare nuova luce ad alcune inestimabili opere. Un dispositivo laser è stato utilizzato per la rimozione del ritocco pittorico alterato del dipinto murale ad olio raffigurante Angeli di Antonio e Piero del Pollaiolo. Un secondo laser è stato invece impiegato, per la prima volta, sulle terrecotte invetriate di Luca della Robbia – raffiguranti le Quattro virtù Cardinali con lo Spirito Santo -, per la rimozione di ridipinture in porporina oramai alterate e la riscoperta della foglia oro originale applicata a missione.

L’utilizzo di questa tecnologia per la pulitura di opere d’arte si arricchisce così di due importanti esperienze. Laser di El.En. sono stati in precedenza impiegati con successo per il restauro delle due aquile dello splendido altare del Crocifisso, sempre in San Miniato. Anche questo è stato un progetto promosso e sostenuto da Friends of Florence per celebrare i mille anni della Basilica.

“Ancora una volta la generosità e le competenze del nostro gruppo hanno fatto la differenza. – afferma Paolo Salvadeo, Direttore Generale del Gruppo El.En – Siamo molto orgogliosi di avere assegnato gratuitamente, per tutto il periodo necessario, due laser per questi importantissimi restauri a San Miniato. Contribuire a tramandare la storia, la cultura e l’arte alle future generazioni, non ha prezzo. Ciò è ancora più bello quando lo facciamo dalla nostra Firenze, per la nostra Firenze”.