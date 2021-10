El.En. premia gli studenti “più creativi”

CALENZANO – Quattro studenti sono stati premiati dalla multinazionale fiorentina El.En., leader mondiale nel segmento dei laser medicali, industriali e per la conservazione del patrimonio artistico, ritenuti i più creativi che hanno contribuito alla definizione del nuovo logo che l’azienda ha deciso di adottare. Il logo, già depositato presso le competenti autorità, è il risultato di un concorso a premi effettuato tra gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Fashion System Design dell’Università di Firenze.

Presenti alla premiazione i docenti Gaetano Aiello, Raffaele Donvito ed Elisabetta Cianfanelli del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) dell’Università di Firenze, unitamente al Direttore Generale della società, Ing. Paolo Salvadeo, con l’AD Andrea Cangioli ed il Presidente Gabriele Clementi.

Al primo posto si è classificata Antonella di Chiara, al secondo posto Silvia Musardo, ed al terzo posto un team formato da Diletta Pucci e Matteo Ascente.

Il logo scelto, al termine della selezione, è risultato un mix tra quelli che si sono classificati al primo ed al terzo posto. Il payoff sul logo grafico della Di Chiara, infatti, evocativo di un brillante futuro rappresentato da un fascio laser (“the future in a beam”) è stato realizzato da Pucci ed Ascente.

Raffaele Donvito, coordinatore universitario della collaborazione, insieme all’Ing. Paolo Salvadeo, hanno espresso la loro soddisfazione per gli esiti raggiunti, sottolineando come il rapporto tra mondo dell’Impresa e quello dell’Università sia da favorire e da rafforzare, essendo questo capace di stimolare una crescita reciproca.

Elisabetta Cianfanelli, presidentessa del Corso di Laurea Magistrale in Fashion System Design, ha elogiato gli studenti vincitori, per la loro capacità di coniugare in questa sfida competenze di Design e di Marketing.

Gli studenti, vincitori e non, hanno infatti potuto applicare le conoscenze acquisite in aula su un caso reale di impresa; un’impresa leader che da oggi in poi avrà il proprio Logo ed il proprio payoff sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze.