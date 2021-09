El.En., risultati straordinari da record storico

CALENZANO – Risultati straordinari per la El.En. Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2021. Il periodo in esame ha evidenziato risultati straordinariamente positivi che costituiscono un record storico. Questa fase di uscita dal periodo […]

CALENZANO – Risultati straordinari per la El.En. Il Consiglio di Amministrazione di El.En. S.p.A., leader nel mercato dei laser, quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2021. Il periodo in esame ha evidenziato risultati straordinariamente positivi che costituiscono un record storico.

Questa fase di uscita dal periodo più critico della pandemia ha visto concretizzarsi gli sviluppi programmati per la crescita grazie alle favorevoli condizioni generali della domanda su tutti i mercati nei quali il Gruppo opera. Grazie al fondamentale lavoro di pianificazione strategica messo in atto negli ultimi anni il Gruppo ha potuto registrare risultati che superano addirittura quelli previsti in sede di pianificazione precedente alla pandemia, con una progressiva accelerazione che ha suggerito una nuova revisione della guidance per l’esercizio in corso.

Il primo semestre del 2021 si chiude con un fatturato consolidato di 273,9 milioni di euro vs. 162,5 milioni di euro del 1H 2020 con una variazione del +68,5%; il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 39,1 milioni di euro con una variazione del +170,2% e un’incidenza sul fatturato pari al 14,3%, rispetto ai 14,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 che evidenziavano un’incidenza sul fatturato dell’8,9%.

Il risultato operativo (EBIT) si è attestato a 30,9 milioni di euro, segnando una significativa variazione del +232,2% rispetto ai 9,3 milioni di euro dell’analogo periodo del 2020.

Il risultato netto di Gruppo è pari a 22,5 milioni di euro con una variazione del +250,7% in aumento rispetto ai 6,4 milioni del 1H 2020.

Con riferimento al primo semestre del 2019, condotto in condizioni non alterate dalla pandemia, la crescita media (CAGR) sul biennio 2019-2021 è stata del 20,56% per il fatturato consolidato, ovvero del 14,4% per il settore medicale e del 29,1% per il settore industriale.

“Nonostante le profonde incertezze legate all’evoluzione della pandemia e alla fase di uscita, – ha detto Gabriele Clementi, Presidente di El.En. S.p.A – assai più prolungata di quanto si potesse inizialmente sperare, i nostri mercati in questa fase si presentano favorevoli, beneficiando oltre che del fisiologico rimbalzo post crisi, anche di un clima di fiducia ed ottimismo derivante dalle prospettive di un sostegno significativo all’economia delle politiche industriali espansive diffusamente varate nel mondo. Alla fine del semestre il portafoglio ordini da evadere, nei nostri due settori, è ai massimi livelli mai registrati dal Gruppo”.