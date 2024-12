Eleonora e Agata e il loro podcast di libri tra Sesto e Londra “Le due delle 6”

SESTO FIORENTINO – Un ponte di libri e letture tra Sesto Fiorentino e Londra condensato in un podcast dai toni scherzosi e leggeri, senza perdere di vista temi sociali e attuali. A idearlo sono Eleonora Adamo e Agata Badiali “Le due delle 6” come indica il podcast sulla piattaforma Spotify che da poco ha superato […]

SESTO FIORENTINO – Un ponte di libri e letture tra Sesto Fiorentino e Londra condensato in un podcast dai toni scherzosi e leggeri, senza perdere di vista temi sociali e attuali. A idearlo sono Eleonora Adamo e Agata Badiali “Le due delle 6” come indica il podcast sulla piattaforma Spotify che da poco ha superato i 2mila follower su Instagram e si appresta a inaugurare il 2025 con format rinnovato.

“L’idea è nata dalla nostra passione per i libri – spiega Eleonora – un interesse comune ad entrambe anche se poi abbiamo gusti diversi per le letture. Considerando la nostra passione per i libri e anche per la comunicazione, per il gusto di raccontare e discutere ci siamo dette: perchè parlarne solo tra noi due quando possiamo ampliare le possibilità per parlarne all’esterno e dare così rappresentazioni diverse del mondo letterario? E così abbiamo iniziato”.

Gusti e luoghi diversi per riuscire a convincere i possibili lettori a scegliere i libri consigliati. “In ogni puntata ognuna di noi a turno proverà a convincere l’altra a leggere un libro che le è piaciuto, cercando di non fare spoiler e condendo il tutto con qualche pillola di pop” avvertono gli ascoltatori le due giovani manager, Eleonora e Agata entrambe quarantenni.

“Ci siamo conosciute al lavoro in una azienda sestese – spiega Eleonora – poi Agata si è trasferita a Londra, mentre la nostra passione per i libri e per lo scambio di consigli ha continuato nonostante la distanza chilometrica. Allora ecco le nostre letture proposte con un tono scherzoso e leggero anche se non superficiale affiancate da temi che ci interessano come la discriminazione di genere o il femminismo”.

Nessun sponsor per ora, ma non si da mai. “Siamo completamente autofinanziate – racconta Eleonora – prepariamo gli episodi autonomamente, registriamo, li montiamo, nessuno per ora ci regala i libri, li acquistiamo noi”. Ad occuparsi del montaggio è Agata, mentre Eleonora si dedica con passione alla comunicazione visto che fin da piccola si divertiva a registrare sulle cassette piccole trasmissioni inventate. Il podcast arriva con un nuovo episodio ogni due lunedì rigorosamente alle 6 del pomeriggio.

“Il via a questo progetto è stato dopo aver ascoltato Morgana di Tagliaferri e Murgia – spiega Eleonora – da lì in noi è scattato qualcosa per parlare di libri e musica con pillole per le serie tv e gli audio libri. Abbiamo iniziato due anni fa e la prima serie di episodi è dedicata ai colori con collegamenti personali, la seconda invece ha come filo conduttore il viaggio. E poi non solo in ogni stagione del podcast i nostri ascoltatori votano un episodio che diventa superspeciale”.

Nella prossima stagione che partirà a gennaio, Eleonora e Agata annunciano che ci saranno delle novità. “Riusciremo nell’impresa?” Chiedono le due giovani lettrici nel podcast. A giudicare dai dati potremo rispondere che l’impresa è stata raggiunta e forse anche superata. Buon ascolto.