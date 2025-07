Elettrodotto: incontro pubblico alla Fogliaia

CALENZANO – L’amministrazione comunale organizza un’assemblea pubblica sulla realizzazione dell’elettrodotto Colunga-Calenzano. Sarà giovedì 8 luglio alle 21 al circolo la Fogliaia e interverranno il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici, il responsabile dell’area Ambiente del Comune, oltre a personale di Arpat. L’incontro segue il dibattito sul progetto dell’elettrodotto in corso di realizzazione a cura di Terna nella scorsa seduta del consiglio comunale, in cui è stato approvata all’unanimità, con alcuni emendamenti presentati dai gruppi consiliari, una mozione presentata dalla giunta comunale. Nell’atto si esprime comprensione per le preoccupazioni espresse dai cittadini che hanno sottoscritto una petizione e si impegna il sindaco e la giunta a promuovere l’apertura di un tavolo tecnico tra Comune, Tema, Arpat, Soprintendenza, Asl Toscana Centro e rappresentanti dei cittadini firmatari, per valutare la possibilità di apportare modifiche al progetto del nuovo elettrodotto per renderlo più compatibile con il contesto residenziale e naturalistico dell’area Carpugnane. Nella mozione si chiede all’amministrazione anche di vigilare affinché i controlli sulle emissioni elettromagnetiche vengano effettuati con la massima diligenza per garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e a tenere costantemente informata la cittadinanza, oltre a trasmettere la petizione sottoscritta dai cittadini agli enti superiori e agli organismi preposti ai controlli.