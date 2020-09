Elezioni 2020: modalità di accesso ai seggi. L’aiuto dei volontari

SESTO FIORENTINO – Il mondo del volontariato in accordo con l’amministrazione comunale è impegnato per le prossime giornate delle elezioni regionali. In questo anno dominato dall’emergenza sanitaria, sono state previste nuove regole per gli elettori che si recheranno ai seggi. Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell’Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza da applicare in occasione del referendum e delle elezioni regionali previste per il 20 e 21 settembre 2020.

A questo scopo negli edifici che ospitano più di una sezione elettorale il Comune di Sesto Fiorentino ha predisposto aree di attesa esterne per evitare assembramenti in prossimità delle sezioni. Le aree di attesa sono identificate da apposita cartellonistica che riporta il numero delle sezioni elettorali presenti. Gli elettori quindi potranno accedere alle strutture solo su indicazione del personale incaricato, identificabile attraverso cartellino nominativo.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli elettori a controllare, prima di recarsi al seggio, il numero della propria sezione riportato nel riquadro inferiore della prima pagina della tessera elettorale – anche in considerazione della recente revisione del perimetro di alcune sezioni elettorali – seguire le indicazioni del personale, indossare correttamente, anche nelle aree esterne, la mascherina, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Per l’accesso agli edifici sede di seggio non è prevista la misurazione della temperatura corporea.

Una volta all’interno è obbligatorio igienizzarsi le mani con il gel a disposizione nel seggio prima di accedere alla sezione elettorale.

Per l’identificazione il Presidente di seggio chiederà all’elettore di posizionarsi a distanza di almeno due metri e abbassare la mascherina. Dopo aver ricevuto la scheda e la matita l’elettore dovrà igienizzarsi nuovamente le mani. Le schede votate dovranno essere inserite nell’urna direttamente dall’elettore. Al termine delle operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani.

Non possono recarsi al seggio gli elettori che hanno sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, si trovano in condizioni di quarantena o isolamento domiciliare o sono stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Si invitano gli elettori a utilizzare l’intero orario di votazione (domenica 20 settembre: dalle 7.00 alle 23:00; lunedì 21 settembre: dalle 7.00 alle 15.00) per diminuire il tempi di attesa e ridurre il rischio di assembramenti; si richiede inoltre a ognuno di adottare un comportamento rispettoso degli altri elettori e del personale impiegato presso i seggi in considerazione della complessità della gestione degli accessi conseguente all’attuale situazione sanitaria.

Il presidio all’esterno dei seggi sarà garantito da personale dell’Amministrazione comunale e dai volontari delle seguenti associazioni: Associazione Nazionale Alpini, Associazione Geometri in Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, AUSER, CAI, Croce Rossa, La Racchetta, Croce Viola, Misericordia di Quinto, Misericordia di Sesto Fiorentino, ASD Rinascita Doccia, ASD Sesto Rugby, ASD Ronin, ASD Etruria Volley.