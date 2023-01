Elezioni a Campi Bisenzio, Andrea Falsetti e Piero Tozzi sostengono la candidatura a sindaco di Antonio Montelatici

CAMPI BISENZIO – “Sostengo la candidatura di Antonio Montelatici a sindaco di Campi Bisenzio. Conosco Montelatici e so che tiene molto alle politiche della sanità, dei servizi sociali e in particolare della disabilità. Sono convinto che da sindaco si impegnerebbe concretamente su queste tematiche, data anche la sua provenienza dal mondo del volontariato”: a dirlo […]

CAMPI BISENZIO – “Sostengo la candidatura di Antonio Montelatici a sindaco di Campi Bisenzio. Conosco Montelatici e so che tiene molto alle politiche della sanità, dei servizi sociali e in particolare della disabilità. Sono convinto che da sindaco si impegnerebbe concretamente su queste tematiche, data anche la sua provenienza dal mondo del volontariato”: a dirlo è Piero Tozzi, medico, segretario provinciale di Firenze del Movimento Europeo Diversamente Abili, che esprime così il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Montelatici alle prossime amministrative di Campi Bisenzio.

“Come segretario provinciale del M.E.D.A. – dice Tozzi – ritengo importante che sia data nuova attenzione ad alcune questioni fondamentali: realizzazione e potenziamento dei centri diurni, abbattimento delle barriere architettoniche, potenziamento dei percorsi di fisioterapia e riabilitazione, nonché il grande tema del “dopo di noi”, ovvero l’assistenza e la cura delle persone diversamente abili al momento della scomparsa dei genitori o dei familiari più stretti”. “Su questi temi – prosegue Tozzi – come sull’assistenza sociale e sanitaria in generale, ritengo che ci sia molto da fare a livello delle amministrazioni comunali, anche ricorrendo a convenzioni con il privato sociale, laddove non sia possibile procedere con intervento diretto pubblico”.

Classe 1949, Tozzi è medico specialista in psicologia e psichiatria, ha conseguito un master in emergenza-urgenza ed è stato referente della guardia medica di Sesto Fiorentino. È da sempre impegnato nel volontariato, che ha svolto anche all’estero, è impegnato anche sul fronte del sindacalismo medico e ricopre la carica di vice segretario regionale del Fismu, Federazione italiana sindacale medici uniti. Lancia infine un monito e un appello inerente ai tagli al servizio di guardia medica: “Da marzo l’orario della guardia medica potrebbe già essere ridotto alla sola fascia 20-24, passando così da una continuità assistenziale h24 a una h16. Un cambiamento in peggio, in tema di assistenza, cui è necessario opporsi fermamente”.

Insieme a Tozzi, anche Andrea Falsetti, già consigliere comunale di Forza Italia ed ex assessore al personale, Polizia municipale e viabilità dal 2008 al 2013, annuncia la sua adesione alla lista civica Campi Domani: “Ho letto e apprezzato l’appello lanciato da Alessandro Gensini, Diletta Marzi e Calogero Danna, perché rappresenta a pieno la mia idea di un vero cambiamento dal basso, espressione di cittadini comuni che si impegnano per contribuire allo sviluppo di Campi Bisenzio. Condivido totalmente l’analisi fatta in merito ai danni generati dal commissariamento, alle responsabilità di questa situazione e alle priorità da affrontare. Per questi motivi, dopo qualche anno in cui mi sono disinteressato di politica, ho aderito con entusiasmo alla lista civica Campi Domani”. Da anni impegnato nel volontariato cattolico, è attualmente membro del Comitato esecutivo provinciale di Firenze del Movimento cristiano lavoratori.

“Per la prima volta nella storia di Campi Bisenzio ci sono le condizioni affinché si concretizzi il sogno di un’alternanza alla guida del nostro Comune. Si tratta di un’opportunità unica: gli elettori sono pronti ad affidare l’amministrazione a una nuova classe dirigente, ma sta a noi il compito di creare una coalizione che sia all’altezza della sfida, con un programma serio, fatto di proposte realizzabili. Conosco bene Antonio Montelatici e sono convinto che abbia le capacità necessarie per fare il sindaco di Campi Bisenzio. E credo che sulla figura di Montelatici, proposta da Campi Domani, possano e debbano convergere anche altre forze politiche”.