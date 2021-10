Elezioni amministrative a Sesto Fiorentino, ecco dove si vota

SESTO FIORENTINO – Elezioni amministrative a Sesto Fiorentino: si vota il 3 e il 4 ottobre per il rinnovo del consiglio comunale, Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Sono 37652 i sestesi chiamati alle urne. Le donne aventi diritto sono 19895, gli uomini 17757; per 417 giovani cittadini si tratterà della prima possibilità di votare in assoluto.

Sono 41 le sezioni. Ecco dove si vota:

Alla scuola media Pescetti ci sono le sezioni 1, 5, 6 e 7

All’IISS Calamandrei in via Milazzo 47 ci sono le sezioni 31, 32, 33, 34 e in via Milazzo 51 ci sono le sezioni 35, 36, 37, 38

Alla scuola Vittorino da Feltre ci sono le sezioni 28, 29, 30 e 41

Alla scuola Bortolotti in via Cimabue 20 ci sono le sezioni: 22, 23, 24 e in via Cimabue 22 ci sono le sezioni 25, 26, 27

Alla scuola Balducci in via Leopardi 51 ci sono le sezioni 14, 15, 16, 17, 18 e in via Leopardi 53 ci sono le sezioni 19, 20, 21, 40

Alla scuola Cavalcanti in via Guerrazzi ci sono le sezioni 2, 3, 4

Alla scuola San Lorenzo in via Scardassieri 47 ci sono le sezioni 8, 9, 10, 11, 12, 13

Al centro civico 6 via Docciola 90 la sezione 39

Coloro che hanno esaurito gli spazi per l’attestazione del voto presenti sulla tessera o che necessitano di un duplicato a seguito smarrimento devono rivolgersi all’Ufficio Certificati e Carte di identità per ottenere il rilascio della nuova tessera nelle seguenti modalità: domenica 3 ottobre 7 – 23 e lunedì 4 ottobre 7 – 15. Piananotizie seguirà insieme a SestoTv dalla chiusura delle urne i risultati.